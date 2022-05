El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) afirmaron que “no es legítimo” cambiar las reglas del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en el estado en que nos encontramos, tras la aprobación de una ley en el Congreso que implica modificar el cronograma de comicios internos.

En un comunicado conjunto, ambos organismos señalaron que estando a 12 días de la realización de las elecciones internas, la medida aprobada por el Parlamento “afecta la intangibilidad de la normativa electoral, el principio de preclusión, el principio de equidad y la realización misma del proceso electoral”.

En ese sentido, cuestionaron que se intente permitir la presentación de nuevas listas de candidatos en fecha posterior a la prevista, modificar las listas ya presentadas, presentar nuevos afiliados con la sola exhibición de las fichas físicas o virtuales, e incorporar unas elecciones internas complementarias no reguladas.

“Reiteramos que no es legítimo cambiar las reglas del proceso electoral en el estado que nos encontramos, tanto más que no se precisó en el proyecto el costo de la ejecución de la ley y tampoco se consideró la fuente de los recursos que se necesitarían para su implementación; a ello se suma que en la tramitación y expedición de la ley no se ha cumplido con el Artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República”, expresaron.

En ese sentido, recordaron que las Elecciones 2022 fueron convocadas el 4 de enero de este año, a través del Decreto Supremo 001-2022-PCM, dentro de un marco legal que “debía mantenerse intangible para garantizar la predictibilidad del proceso, la seguridad jurídica para los actores electorales y el trato equitativo para todas las organizaciones políticas participantes”.

En tal sentido, el JNE y la ONPE advirtieron que no es viable el cambio de reglas electorales estando en curso el proceso electoral, y mucho menos en el estado en el que se encuentra.

“Un proceso electoral debe regirse, desde su inicio hasta el final, por reglas previas y claramente establecidas, así como por plazos precisos, pues cada una de sus fases necesita ser culminada para dar paso a la siguiente”, subrayaron.

#ONPEinforma Emitimos comunicado en conjunto con el @JNE_Peru a propósito de la ley aprobada por el Congreso de la República que pretende modificar el calendario de las elecciones internas. pic.twitter.com/voLJLjG4ge — ONPE (@ONPE_oficial) May 4, 2022

Como se recuerda, el pasado 28 de abril el Congreso de la República aprobó un texto sustitutorio que otorga un plazo excepcional para la inscripción de lista de candidatos a comicios internos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Por 83 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al texto sustitutorio del proyecto de ley 1756, sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular).

