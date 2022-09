La carrera electoral en regiones y provincias recién ha tomado fuerza en estas últimas dos semanas. Sin embargo, hay detalles que llaman la atención y que –a la fecha– se le habrían escapado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Perú21 detectó que el JNE no habría filtrado correctamente a los candidatos que mantienen cargos estatales a nivel nacional, y ha permitido que estos postulen en estas elecciones del 2 de octubre pese a que está prohibido por ley electoral. Estamos hablando de casos presentados en Puno, Junín y Cusco.





Se saltaron la norma

La primera en la lista es la subprefecta del distrito de Yunguyo, ubicado en la provincia del mismo nombre en Puno. Ella es Jimena Usedo Fernández, candidata accesitaria al cargo de consejera regional del gobierno regional de Puno por el partido Perú Libre.

Su designación –según la Resolución Directoral N° 237-2022-IN-VOI-DGIN– fue firmada por el entonces director general de la dirección de Gobierno Interior, Yover Navarro Banda, el pasado 30 de mayo y hasta la fecha sigue ejerciendo el cargo.

Entre las disposiciones –publicadas en El Peruano– que las personas vinculadas a la función pública deberían cumplir, está, por ejemplo, la renuncia o licencia como requisito para presentar sus candidaturas. “No pueden ser candidatos a elecciones municipales, salvo que renuncien sesenta (60) días antes de la fecha de las elecciones (...) los prefectos, subprefectos, gobernadores y tenientes gobernadores”.

La subprefecta no lo ha cumplido, pero, al ser un miembro adjunto de la lista del partido del lápiz, pudo haber apelado a un vacío normativo. Así lo explicó el abogado especialista en derecho electoral, José Tello, quien detalló a Perú21 que “la norma no aplicaría a una adjunta porque no es la titular al cargo, de hecho están jugando al vacío normativo y al tema de la temporalidad de la renuncia”.

Otro de los casos es el de Luis Rómulo Potencil Mercado, candidato a regidor provincial de Perú Libre y actual subprefecto del distrito de Kunturkanki, en la provincia de Canas ubicada en Cusco. Él asumió como subprefecto hace menos de un mes. El 6 de setiembre, por una resolución firmada por Edward Chuquilin Hernández, cajamarquino y exprefecto regional ligado a Pedro Castillo.

En la misma situación está Dante Díaz Zegarra, subprefecto distrital de San Pedro de Chunan, ubicado en Jauja-Junín, elegido el 25 de agosto de 2022 para el cargo y quien, además, desea obtener el cargo de regidor distrital. Para ello, postula de la mano con el Movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín.

Ambos personajes, al haber sido elegidos como autoridades mucho después de presentar sus candidaturas, tendrían permitido postular. “Ahorita ya no los puedes excluir de la carrera, pero lo que se puede hacer es que llegando la elección, (de ganar) vacarlos porque aplican los impedimentos de postulación para que se dé la vacancia”, aseguró Tello y recomendó al Jurado Nacional de Elecciones una reforma y mejor revisión de la norma para que no se den estos casos.





Contradicciones

Este diario se contactó con el prefecto distrital de San Pedro de Chunan, Dante Díaz, acerca de su caso. Él aceptó que fue designado como autoridad, pero que esto sucedió mucho después de presentar su postulación, también indicó que el Jurado Nacional de Elecciones le habría informado que “no tiene relevancia esta situación porque el cargo ha salido después”.

Y añadió: “Tengo que esperar a que se den las elecciones, me dijeron que no habría ningún problema, ‘al final usted puede decidir si se queda con la prefectura o con el cargo de regidor’”.

Señaló que la medida tomada, al enterarse de su designación, fue renunciar al partido y que actualmente se encuentra desempeñando las actividades referidas a su cargo de subprefecto. Sin embargo, aún es parte de la lista oficial de candidatos.

El problema radica en que, al ser candidatos y autoridades a la misma vez, se pone en riesgo aspectos como el buen uso de los escasos recursos públicos del Estado. Además, a todas luces, la ética queda relegada a un segundo plano.

DATOS:

Rómulo Pontecil es afiliado a Perú Libre desde el 3 de enero de este año; se inscribió en el partido del lápiz solo dos días antes de que concluyera el plazo para pertenecer a un partido y postular en las elecciones regionales y municipales.

Dos de los tres subprefectos que pretenden asumir puestos regionales, Dante Díaz y Rómulo Pontecil no cuentan con estudios universitarios, según Sunedu.

Otros tres subprefectos distritales intentaron candidatear, pese a ser autoridades designadas, pero el JNE sí declaró su candidatura como improcedente.

VIDEO RECOMENDADO: