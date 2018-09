JNE pide investigar nueva denuncia contra Podemos

La falsificación de firmas de personajes mediáticos en los planillones que el partido Podemos presentó ante la ONPE para inscribirse originó una reacción del máximo ente electoral del país. En un pronunciamiento difundido ayer, el JNE pide a la Fiscalía que “tome acciones” en relación con estos nuevos hechos.

Además, le solicitan “agilizar” la investigación contra esta agrupación que se inició con la denuncia de la ONPE del 22 de noviembre del año pasado, que se halla en la 22° Fiscalía Provincial Penal de Lima.

El JNE recordó que “los planillones de Podemos se encuentran actualmente en la ONPE porque este organismo los solicitó el 14 de julio último para realizar una nueva verificación de firmas”.

La ONPE respondió y aseguró que el reportaje de Canal N tomó como fuente la base de datos de adherentes entregada por Podemos al JNE, “y no en función a la base de datos de adherentes revisada y depurada por la ONPE”. Señalan, además, que el ex congresista Daniel Mora y el chef Gastón Acurio no figuran en los planillones, sino que son casos de homonimia. Los otros personajes “serían parte” de los aparentes firmantes, pero “no pasaron la verificación”.

El 20 de mayo, Susana Guerrero, entonces funcionaria de la ONPE, reveló el trato preferente del que gozó Podemos para inscribirse, valiéndose de un nexo: José Cavassa, actualmente preso, quien estuvo implicado en la falsificación de firmas de Perú 2000 y que al momento de la denuncia trabajaba para José Luna Gálvez, presidente de Podemos. Él, según Guerrero, fue asesor en la sombra de Adolfo Castillo, entonces jefe de la ONPE.

"Criollada"

Daniel Urresti, candidato a la Alcaldía de Lima de Podemos, afirmó que la falsificación de firmas fue producto de una “criollada”. “Ponen que son Pedro Infante y una equis porque se creen Pepe el vivo”, sostuvo.

Dijo que los dirigentes de Podemos acudirán al JNE para exigir que les digan si las firmas de personajes mediáticos que figuran en sus planillones fueron validadas.