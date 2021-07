El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su vocero institucional, Luis Alberto Sánchez, informó que los resultados oficiales de las elecciones presidenciales se darían a conocer antes de quincena del presente mes.

Pese no haber fijado una fecha en específico, el representante del JNE, señaló que los Jurados Electorales Especiales deberían terminar con su labor antes del 15 de julio.

“Todavía una fecha probable. No podría ser calculada teniendo en cuenta estos plazos adicionales. Pero definitivamente no creo que se exceda del 15 de julio”, aseveró Sánchez.

Asimismo, precisó que, a la fecha, hay 30 Jurados Electorales Especiales que están a la espera del fallo del Pleno sobre las apelaciones de los pedidos de nulidad interpuestos por el partido Fuerza Popular.

“Tenemos 30 Jurados Electorales Especiales que ya han emitido actas descentralizadas de proclamación de resultados”, manifestó.

PIDE NO ACELERAR

Lourdes Flores Nano, abogada de Fuerza Popular en las audiencias de JNE, indicó que el organismo público no debe apresurarse a dar por concluido el proceso electoral, ya que aún quedan por evaluarse más de 300 apelaciones sobre los pedidos de nulidad.

“Para nosotros quedan por verse 332 apelaciones que podrían clasificarlas en tres grupos: las 17 pendientes de fondo, las 50 que tienen que ver con la tasa, las 258 por el tema del horario y las otras siete que son menores”, aseveró.

Flores señaló que sería un “error” del JNE no tomarse el tiempo necesario para evaluar las apelaciones pendientes. “Es muy importante que se termine de ver todo esto y que no se cometa el error de apresurar el paso y dar por terminado un tema que todavía tiene 332 apelaciones pendientes. Es importante que el personal del JNE revise sus números, porque me parece hay un error de apreciación”, agregó.

Además, la exlideresa del PPC, se dirigió al presidente Francisco Sagasti y le solicitó nuevamente pedir una auditoría electoral internacional a cargo de las Organización de los Estados Americanos (OEA).

“La auditoría electoral internacional es, reconozco, una forma excepcional. Pero zanjaría las graves omisiones del Jurado Nacional de Elecciones”, sentenció Flores Nano.

CASTILLO ES DE PL Y KEIKO

Mientras se definía un plazo para presentarse los resultados por parte del JNE, el candidato Pedro Castillo, desde un evento en Villa El Salvador, señaló que no formará un nuevo partido político en un eventual gobierno suyo y que continuará con Perú Libre. “Dicen que Pedro Castillo está formando nuevo partido. Totalmente falso. Hoy tenemos al partido del pueblo”, señaló el profesor.

Por su parte, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no tuvo actividades.

TENGA EN CUENTA:

-Pide una respuesta, el excongresista aprista Jorge del Castillo declaró a Perú21 que, por “cortesía democrática” el presidente Sagasti debería ya haber respondido a la carta enviada por Keiko Fujimori, en la que solicita que el Ejecutivo pida a la OEA una auditoría electoral.

-No hubo reunión. Representantes políticos que respaldan a Fujimori llegaron a EE.UU., no lograron conversar con Luis Almagro, secretario general la OEA, y solo dejaron una carta.