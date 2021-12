El pedido para anular las elecciones internas en Acción Popular, desarrolladas el pasado 25 de setiembre, fueron desestimadas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que a través de una resolución declaró improcedente el recurso impugnatorio presentado por Víctor Alderete Villarroel, en contra de la resolución emitida el 10 de octubre por el Comité Nacional Electoral de Acción Popular, en la que se daba como ganador a la secretaría general a Edmundo del Águila Morote y a Darwin Espinoza, actual congresista de la lampa, a la secretaria departamental de la región Ancash.

Según el análisis efectuado en mayoría por el Pleno del JNE, las elecciones internas de las organizaciones políticas, dependen exclusivamente de su comité electoral. “Se pretende impugnar ante el JNE una decisión adoptada por el Comité Nacional Electoral, no obstante, esta decisión no se encuentra referida a la elección interna de candidatos del partido político, sino de sus autoridades internas, pretensión que no es de competencia de este Supremo Tribunal Electoral”, señala la resolución.

Cabe precisar que el demandante, Alderete Villaroel, se desempeña actualmente como subgerente de Logística y Gestión Patrimonial de la Municipalidad de San Martín de Porres, la misma que encabeza Julio Chávez, quien denunció presuntas irregularidades en el proceso.

El @JNE marcó una línea de respeto a la democracia interna de los partidos políticos al aclarar en las elecciones internas de Acción Popular, para elegir a sus dirigencias, que no son una instancia de apelación @AccionPopular, @ap_bancada, @jchavezchiong. #justiciaelectoral — Edmundo Del Aguila Morote (@EdmundoDAM) December 19, 2021

