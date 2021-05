Richard Arce sobre propuestas frente a la pandemia: “Yo he visto mucha improvisación”

El excongresista de la bancada de Frente Amplio, Richard Arce, conversó con Perú 21 y comentó acerca de las expectativas que tendrá durante el debate presidencial 2021 entre los equipos técnicos de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Ante el posible desenvolvimiento de Perú Libre y Fuerza Popular al momento del debate, él afirma que al recién conocer a ambos equipos técnicos se debe ver una consistencia departe ambos. “Hay mucha información que debe ser sustentada en el marco económico y se necesita saber como será el manejo presupuestal, la inversión y sobre todo el tema de la pandemia”.

Además comentó sobre las encuestas y que la diferencia entre ambas se dio por que una de ellas fue realizada por teléfono y la otra mediante cédula, sin embargo que “ningún candidato debe sentirse ganador, deben dar confianza a la gente que está indecisa y tienen miedo de votar”.

Acerca del desenvolvimiento económico que tendrá el país, refirió sobre lo que tendrían que desarrollar Juan Pari, por Perú Libre y Luis Carranza por Fuerza Popular. Richard Arce espera ver que grado de responsabilidad van a tener ambos durante el debate.

“Lo que a mi me va a sorprender respecto a si van a utilizar el documento de Vladimir Cerrón o un nuevo plan de gobierno, pero de la misma manera Keiko Fujimori ha estado haciendo muchas propuestas demagógicas. Se espera saber como van a manejar y poner equilibrio fiscal”, dice Arce.

Por último, respecto al sector salud, el ex congresista señaló que las declaraciones de Hernando Cevallos de Fuerza Popular y José Recoba de Perú Libre son muy importantes, ya que, ambos desarrollaran las estrategias que ambos partidos utilizaran de ser electos para vencer a la posible tercera ola que pase el país.

“Sagasti esta dejando un valla bastante alta. Se exige la responsabilidad del manejo de la pandemia y respecto a la gestión, cuál es su propuesta para integrar las plataformas de salud, cuál es su propuesta frente a la tercera ola. La situación no es nada sencilla yo he visto mucha improvisación. Especialmente en el caso de Castillo, que en el JNE está inscrito en plan de Cerrón donde no consideran esta variante (la pandemia), vamos a ver en el debate como lo van a desarrollar”, finaliza Richard Arce.

