JNE: “Debate paralelo es una falta de respeto al elector”

La pretensión de dos candidatos a la Alcaldía de Lima de llevar a cabo un debate el domingo 30 en simultáneo al organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “atenta contra el derecho a la información” que tiene el electorado de conocer en forma adecuada las propuestas de los aspirantes al sillón metropolitano.

Esta observación fue hecha por el presidente del máximo ente electoral, Víctor Ticona, quien sostuvo que la realización en paralelo de dos debates constituye, además, “una falta de respeto” a las otras organizaciones que, al suscribir el Pacto Ético Electoral, asumieron el compromiso de exponer sus planes de gobierno el domingo próximo.

En esa línea, el titular del JNE reconoció el derecho de los postulantes a la Alcaldía capitalina de participar en todos los debates que consideren conveniente, pero –recalcó– que eso no debe entorpecer la exposición que programó el Jurado con antelación y previa coordinación con las mismas agrupaciones.

Como se recuerda, fue Renzo Reggiardo quien, desconociendo un acuerdo previo, no acudió a la primera etapa del debate electoral el domingo pasado y más bien retó a Ricardo Belmont a un debate para este fin de semana. Ayer, Belmont aceptó el desafío, pero subrayó que no debatirá con el ex congresista a la misma hora que el evento organizado por el Jurado.

FALTA CREATIVIDAD

Entre tanto, en declaraciones a Perú21TV, el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, sostuvo que los candidatos ediles han hecho “poco esfuerzo de creatividad” en esta campaña y han exhibido una “exposición de ideas bastante pobre”.