A través de una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó sin efecto la exclusión de los comicios generales del 2021 del candidato a la Presidencia por Renacimiento Unido Nacional, Ciro Gálvez.

El máximo ente electoral revocó la resolución que en su momento emitió el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 que declara improcedente la postulación de la plancha presidencial de dicha agrupación política.

De acuerdo a dicha disposición, Gálvez fue excluido por omitir en su hoja de vida la declaratoria de tres bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Huancayo, región Junín.

En su descargo, sin embargo, el personero de su agrupación manifestó que Ciro Gálvez no era propietario de dos de los inmuebles y que uno de ellos fue incluso transferido a terceras personas. Asimismo precisó que en el caso del tercer inmueble la propiedad no había sido escrita.

“La falta de actualización de los datos que no fueron consignados automáticamente, al momento en que se realizó el registro, no debe ser atribuida como omisión de información per se por parte del señor candidato, pues se trata de información de carácter público obrante en las bases de datos estatales que debió ser incorporada”, precisa la resolución del JNE.

