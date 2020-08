El congresista de Unión por el Perú (UPP), Jim Alí Mamani Barriga, acusó recibo del inicio de un procedimiento de expulsión en su contra impulsado por el vocero de su bloque político José Vega.

En declaraciones a Perú21, el parlamentario -que integra UPP como parte de la cuota del llamado Frente Patriótico Etnocacerista- aseguró que no replicará los cargos que se le imputan y dejará que continúe el procedimiento hasta el final.

De acuerdo a un oficio remitido por José Vega, Jim Alí Mamani, habría incurrido en hechos que podrían lesionar los principios fundamentales que deben regir el accionar de todo integrante de un grupo parlamentario.

Según Vega, Mamani habría actuado infraternamente al solicitar que se evalúe su designación como miembro de la Comisión especial encargada de la evaluación de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Asimismo, le cuestiona al parlamentario ayacuchano haber planteado “de manera personal y sin acuerdo de la bancada” una censura contra el presidente de Congreso, Manuel Merino de Lama.

En declaraciones a Perú21, Mamani señaló que las discrepancias dentro de UPP datan de hace algún tiempo.

“Personalmente no pienso hacer nada, voy a dejar que continúe el procedimiento hasta el final y los integrantes del grupo decidirán. Yo estoy tranquilo. Desde hace mucho tiempo soy, dentro del grupo, una minoría y lo dije en mi pedido de censura a Manuel Merino; no me da miedo ser minoría siempre y cuando resalte la verdad”, declaró desde Ayacucho donde cumple actividades en el marco de la Semana de Representación.

Mamani insistió también en sus críticas al manejo que realiza Manuel Merino del Parlamento y defendió su derecho de plantear una censura en su contra.

A través de su cuenta de Facebook, en tanto, el congresista lamentó que el vocero de Unión por el Perú lo expulse por promover la defensa de los 4.7 millones de compatriotas aportantes y exaportantes a la ONP.

Vocero de UPP me expulsa por advertir su presunta relación con César Hinostroza, y censurar a Pdte. del Congreso por demora en debate de la Ley de devolución de aportes de la ONP. Para mí es un honor ser expulsado por decir la verdad y defender a mis compatriotas más vulnerables. pic.twitter.com/jgESYoop44 — Jim Ali Mamani Barriga (@AliMamani10) August 27, 2020

“Será un honor ser expulsado por decir la verdad y luchar por nuestros compatriotas más vulnerables, así sea una minoría de uno siempre actuaré por convicción a mis ideales y con la verdad en la mano. ¡A pasos firmes!”, escribió.

