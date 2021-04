El congresista de la bancada Nueva Constitución, Jim Alí Mamani, dijo que el presidente de la República, Francisco Sagasti, habría “mentido” al negar haber tenido conocimiento sobre la vacunación de la excanciller Elizabeth Astete antes de que presentara su renuncia el 14 de febrero pasado.

El legislador, quien sustentó esta mañana el informe que recomienda inhabilitar para ejercer cargos públicos por recibir vacunas de Sinopharm de forma irregular a Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, señaló que el mandatario habría “mentido” porque no acudió a la citación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Mamani también mencionó las declaraciones que hizo Sagasti el 5 de marzo en una entrevista al programa web “Sálvese quien pueda” y en las cuales aseguró que habló con “poca claridad”.

“Esas declaraciones del señor Sagasti eran muy confusas porque menciona primero que escuchaba rumores o que formalmente no había recibido nada para que finalmente diga que no recordaba que la denunciada Elizabeth Astete le había comentado sobre su vacunación”, comentó el congresista.

Jim Ali Mamani

“Además de esta falta de claridad hay que señalar que el señor Sagasti no quiso asistir a la subcomisión donde se le pidió un careo con su exministra para demostrar quién estaba mintiendo. Esta falta de claridad así como su actitud evasiva para confrontar posiciones son indicios de que el señor Sagasti nos ha mentido al decir que no sabía nada sobre la vacunación de Astete”, añadió.

En la entrevista a la que hizo referencia Jim Alí Mamani, Francisco Sagasti negó haber tenido conocimiento por una vía formal o algún recuerdo de que la entonces canciller le haya consultado sobre la posibilidad de recibir la vacuna de Sinopharm.

“Se oían rumores, ideas, planteamientos. Algunas veces se dicen cosas. Realmente, en términos concretos y reales, no tuve noticia formal hasta el día que ella conversó formalmente entregándonos una nota el día domingo [¿Tuvo otro tipo de información no formal?] De ella no. Corrían rumores [...] Tratamos de obtener la mejor información y más documentada posible. Esa es la base sobre la cual uno toma decisiones. No lo que sale. Hay tanta desinformación que circula [¿No se lo preguntó la canciller?] Que yo recuerde, no”, señaló el presidente en aquella entrevista.

Mamani explicó que estas justificaciones son las que explican que solo se plantee un año de inhabilitación contra Elizabeth Astete, en comparación de los diez años contra Martín Vizcarra y ocho contra Pilar Mazzetti.

“Facilitó mayor información sobre el uso de la vacuna candidata, incluso mencionando la actuación de otros altos funcionarios. No había solicitado la vacuna, sino que aceptó el ofrecimiento a diferencia de otros beneficiados y habría tenido la anuencia del presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República. Estos factores de la señora Astete, más que generar una mayor sanción, justifican una menor sanción”, detalló el legislador.

