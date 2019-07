Jesús Fernández Alarcón: “Yo actúo bajo el principio de objetividad” [ENTREVISTA]

El fiscal Jesús Fernández Alarcón responde sobre su función en el naciente equipo especial del caso Cuellos Blancos.

¿Para usted, existen Los Cuellos Blancos del Puerto?

-Se puede determinar que existe una organización que viene actuando con varias ramificaciones. Hemos advertido que están involucrados funcionarios de alto nivel, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, empresarios y políticos.

¿Hinostroza es el cabecilla de la organización?

-Se investiga a una organización criminal que obviamente tiene una cúpula. Que el señor esté en una cúpula es la hipótesis que manejamos dentro del Ministerio Público.

Usted ha sido designado a exclusividad como investigador del caso Cuellos Blancos. ¿El fiscal Pablo Sánchez ya no hará esa función?

-Yo no investigo a funcionarios del más alto nivel, eso es competencia de Sánchez. Yo investigo a magistrados de primera instancia. Él está habilitado para investigar a jueces y fiscales supremos, parlamentarios y ministros.

¿A usted no le genera conflictos investigar a fiscales con los que tiene vínculos?

-Más allá de los nombres, nosotros nos fijamos en hechos. Yo actúo bajo el principio de objetividad, he recibido denuncias de los magistrados cuestionados y se las he negado.

¿Son Cuellos Blancos los fiscales Chávarry, Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez?

-Si están sindicados y vinculados, eso le corresponderá a la instancia correspondiente.

Si yo le hago esa pregunta a la fiscal Sandra Castro, ella responderá que Chávarry sí es un Cuello Blanco. Usted no lo hace...

-Yo no he investigado en absoluto a ellos; en cambio, ella sí. A mí no me ha llegado ningún informe de la doctora.