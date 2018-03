Jefe de prensa de Fuerza Popular niega reglaje al fiscal José Domingo Pérez en Brasil

El jefe de prensa de la bancada de Fuerza Popular (FP), Víctor Medina, quien también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, negó hoy que haya reglado al fiscal José Domingo Pérez en Brasil, en donde interrogó al ex directivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata.

“Yo he estado con todos los medios. No he hecho ningún tipo de reglaje ni he hecho fotografías”, declaró.

Ayer, el dominical Cuarto Poder informó que le tomaron fotografías y grabaron al fiscal Pérez.

Medina también negó que haya cometido el delito de peculado, viajando con dinero del Congreso de la República a Brasil. Según dijo, fue enviado por FP como secretario nacional de prensa y viajó solo, sin ningún otro miembro del CEN.

“Todo fue pagado por FP. Yo viajé solo, viajé un día antes (del interrogatorio) en la noche y me regresé el jueves en la mañana. Incluso me crucé con varios periodistas que hicieron la cobertura. Los medios acudieron a mí a coordinar las entrevistas. (…) Yo he viajado con el dinero del partido, he solicitado vacaciones porque he tenido que hacer una labor distinta por la cual recibo una remuneración del Congreso”, manifestó.