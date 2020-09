El gerente general de Idice, Víctor Díaz Gonzales defendió esta mañana la polémica encuesta emitida por su empresa una semana antes de las elecciones 2016, la cual colocaba al candidato Alan García como segundo en las preferencias de los electores.

"Las encuestas no grafican un momento determinado de la opinión de las personas, las encuestas miden actitudes", inició la defensa de Díaz, quien reconoció una vez más su filiación aprista.

Como se conoce, a inicios de abril Idice publicó una encuesta que colocaba al candidato del APRA, Alan García, como segundo en la intención de voto con un 15,9%, por debajo de la aspirante de Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien figuraba primera con 28,3%.

La polémica rondó estos resultados debido a que en todas las demás encuestas de otras empresas emitidas por esos días, García figuraba como el quinto preferido, con un promedio del 6% de la intención de voto.

Y las dudas sumaron luego de las elecciones al conocer que tras los conteos oficiales de la ONPE, el candidato aprista no se movió del quinto lugar –como habían pronosticado todas las encuestadoras menos IDICE–, no logrando siquiera llegar a un 7%.

DEFENSAPara Victor Díaz Gonzales, quien en todo momento defendió los resultados de IDICE, "hubo toda una campaña y eso le jugó en contra a Alan García".

Más allá de emitir argumentos o reconocer un error de cálculo, el jefe de IDICE señaló que el candidato aprista fue víctima de una campaña en su contra por parte de las otras encuestadoras, que desde hace meses lo mantuvieron en un inamovible 6%.

"Teníamos un candidato en un mes le sacaron 12 encuestas con 6%. Eso es raro. Tengo 20 años en encuestas (…) Usted le parece que fue correcto que un candidato como Alan García tenga 6% durante cuatro meses. Evidentemente eso fue una campaña (en su contra)", refirió.

Sin embargo, para Díaz, Alan García se "desinfló en 10 puntos" en la última semana y por eso solo obtuvo el resultado de 6%.

Por último, tras un fuerte enfrentamiento con los entrevistadores y no explicar la metodología utilizada, Díaz apuntó que el financiamiento de la encuesta nacional no provino del APRA. “Soy aprista, trabajo para el partido y a mi partido no le cobro nada”, señaló.