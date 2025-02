Video del jefe del Reinfo que sorprende: ¿Hay pacto con la minería informal?

Revelador. Perú21 ha tenido acceso a un video clave de una reunión que sostuvieron, la semana pasada, los mineros informales de Confemin y otros gremios de ese sector con el nuevo jefe del Registro Integral de la Formalización Minera (Reinfo), Máximo Gallo.

El encuentro se dio en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el pasado jueves 30, y el jefe del Reinfo, por la experiencia que posee en el sector, sabía que la reunión iba a ser grabada por los asistentes, y que iban a tomar fotos.

Esto, porque en el Minem no les dijeron a los invitados que dejen sus celulares antes de ingresar ni que estaba prohibido registrar la cita.

Gallo, consciente de ese riesgo, expuso el plan que tiene para el sector de los mineros informales, como parte de sus reuniones con miras a la aprobación de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, Ley MAPE.

FORMALIZACIÓN DE 3 MIL MINEROS

La propuesta primigenia del jefe del Reinfo, planteada en la reunión, es la formalización en tres meses de los mineros informales o artesanales.

A continuación transcribimos textualmente lo que les dijo sobre este punto.

Jefe del Reinfo: "Espero que antes de tres meses tengamos 3 mil mineros formalizados".

"A mi equipo de trabajo ya lo he puesto a trabajar, y hoy día me han presentado un escenario, y espero que antes de tres meses tengamos tres mil o cuatro mil mineros formalizados, por lo menos, en tres meses...Ojo. Miren bien a lo que me estoy comprometiendo...", indicó Gallo.

En ese trance de la cita, es interrumpido por los aplausos de los asistentes, y luego continuó con su exposición en la que les pide su respaldo y hace una crítica al aparato burocrático del sector minero en Arequipa.

"Quiero el apoyo de ustedes —prosiguió—. Voy a ir a Arequipa. Ahí tenemos serio. Ya desde la época en que era formalización minera, eran los más reacios, cobraban las tasas más altas; querían ganar plata en vez de ayudar al minero. Se retrasaban un montón. Ahora me voy a pelear...Pero me voy a ir a Arequipa a formalizar, ahí voy a empezar".

Sobre ese punto, el presidente de Confemin, Máximo Franco Bequer, y el dirigente de ese gremio, Ismael Palomino, quienes estuvieron en la presentación, dijeron a Perú21 que la propuesta de Gallo "es imposible" de cumplir.

"Veremos si lo cumple", señaló Palomino a este diario.

Por su parte Franco Bequer señaló que "no cree" que Gallo los esté "paseando" con algo imposible sino que considera que no conoce la realidad de la formalización. Esto, porque, según Franco, esta se realiza con la reversión de las concesiones mineras o, en todo caso, con la servidumbre. Para el dirigente de los mineros informales —militante de Renovación Popular—, si no se hace eso primero, no podrá formalizar a esa cantidad, sostuvo.

En la otra orilla, el jefe del Reinfo, en comunicación telefónica con Perú21, defendió su propuesta, y señaló que sí es posible cumplir con su promesa con la actual ley aprobada.

"Tengo un plan de trabajo para los próximos seis meses que es ambicioso. Les he comunicado a ellos cuál es mi plan de trabajo, y está la formalización de una buena cantidad (de mineros informales) en los primeros tres meses, y otra cantidad en los siguientes meses", señaló Gallo.

¿Cómo lo hará?, le preguntamos. "Trabajando" respondió.

REVERSIÓN DE CONCESIONES MINERAS "OCIOSAS"

En otra fracción del video, Gallo se pronuncia sobre un tema polémico: la reversión de las concesiones mineras.

Esto es lo que sale disparado de la boca de la máxima autoridad de la formalización minera: "Hay por lo menos once mil reinfos (registros) en concesiones extinguidas, que deberían estar formalizados. Ya pues, están extinguidas las concesiones. ¿Por qué no lo hacemos? Hay que hacerlo. Eso tiene que estar dentro de la ley MAPE. Lo vamos a poner en la Ley MAPE...Pero, también existe una gran cantidad de concesiones que están en manos de pequeños, que no hacen nada, que no producen nada. Tienen años y años, ahí, y no hacen nada. Están especulando...El Estado no puede quedarse con los brazos cruzados frente a eso. Lo que quiere el Estado es que las concesiones sean productivas, no quiere ganar una penalidad, quiere que se produzca, el Estado tiene que ponerse pilas: 'Si no produces, te la quito (la concesión minera)'. Y eso es lo que voy a plantear un cambio en la ley para meternos con todo en las concesiones ociosas".

Jefe del Reinfo promete revertir concesiones mineras "ociosas".

Perú21 le preguntó al titular del Reinfo si es que solo van a ser revertidas las concesiones mineras "ociosas", que están en manos de los mineros pequeños o si también de la mediana y gran minería. Y esto fue lo que respondió: "Estamos haciendo un análisis de todas las concesiones mineras que existen en este momento, en las cuales está trabajando la pequeña minería en proceso de formalización. Vamos a establecer cuáles son las causales por las cuales esas concesiones no están trabajando".

Como remate de su exposición, Gallo, en el video de su encuentro con los mineros informales, dijo que la Sociedad Nacional de Minería no debería preocuparse, y probablemente le dirán que "es un desgraciado".

"La Sociedad Nacional de Minería va a decir: 'desgraciado, maldito'..., y luego voy a estar tocando la puerta a la Sociedad (Nacional de Minería) para decir: 'No te preocupes, compadre, si tú no tienes problemas. Es cierto, la gran empresa que tiene concesiones no va a estar en el problema porque ellos invierten", consumó Gallo, soltando ajos y cebollas, como si estuviera celebrando en una fiesta con los mineros informales.

SABÍA QUE

-El jefe del Reinfo, Máximo Gallo, dijo a este diario que no es "el padre del Reinfo" porque él fue jefe a partir del 2017, y esa dirección se creó en el Minem en el 2013.

-Confemin se volverá a reunir con Gallo la próxima semana porque el plazo del reglamento de la nueva ley de ampliación de hasta un año del Reinfo vence antes del 12 de febrero.

