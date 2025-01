Nuevo Jefe de la Oficina Legal del Congreso anuncia reducción de personal

El nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Ángel Delgado, anunció este lunes que no se ha renovado el contrato a funcionarios de su oficina cuyo vínculo laboral vencía en diciembre. En esa línea, indicó que evaluará la reducción de personal de su área.

Delgado aseguró que había 34 personas que trabajaban en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. "Yo creo que con la mitad esto puede funcionar correctamente", indicó en RPP.

El nuevo funcionario del Parlamento aseguró que su contratación "no responde a algún tipo de acuerdo político". "Soy un crítico del gobierno, también un crítico del Parlamento", afirmó. Además, detalló que recibió la invitación por parte del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

"Me dijo que era necesario recuperar esta instancia y me dio toda la libertad para yo poder hacer", reveló.

En ese sentido, señaló que su trabajo constará de "una intervención puntual de 4 a 5 meses", para recuperar la imagen del Legislativo tras el escándalo de la presunta red de prostitución que habría dirigido Jorge Torres Saravia, su antecesor.

"Sobre la ruinas, sobre lo que ha sido el epicentro del antro de corrupción, tratar de reconstruirlo y pasar de la crítica hacia una propuesta", manifestó.

Nueva forma de contratación

Delgado indicó que la primer medida tomada por su gestión ha sido no renovar el contrato de personal que vencía a fin de año. Asimismo, anunció que se evaluará a los funcionarios de carrera que tienen estabilidad laboral.

"La decisión que tomé como condición para aceptar era que ninguno de los que tenía contrato que vencían a fin de año se le renovaran, eso se ha cumplido", indicó.

"Tenemos una responsabilidad de que esta institución secular de la vida republicana no degenere y hay que recuperar esta imagen", agregó.

El funcionario consideró que "lo que está fallando son los criterios de selección" y consideró que "hay un punto fetichista al cartoncito y al diplomado" por encima de la experiencia laboral.

"Voy a proponer que otra vez en los criterios de evaluación se reconozca el mérito", aseveró.

Asimismo, el jefe de la Oficina Legal del Congreso anunció que convocará a funcionarios "que vienen de la experiencia del servicio público" que han trabajado en el Tribunal Constitucional, Servir, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, "que ya tienen años y puedan asumir las distintas posiciones".

Descarta politización en su cargo

Ángel Delgado enfatizó en que su tendencia política e ideológica, así como su militancia en Avanza País, no serán influyentes en su manejo de la oficina congresal: "Siempre he tenido una militancia política pero creo que he sabido combinarla con un desarrollo profesional que se ha verificado en los propios hechos".

El funcionario aseguró que no buscará quedarse en el cargo: "Toda mi vida he trabajado como abogado independiente, no vivo del sector público; no pienso hipotecarme ni quedarme".

Por otra parte, respondió a los cuestionamientos sobre su falta de experiencia parlamentaria y aseguró que ha trabajado en el sector público en diferentes oportunidades: "Decirle a ellos que han estado 30 años en el Congreso, si los frutos son Torres Saravia y el antro que hemos visto, realmente prefiero estar ajeno y traer un viento fresco".

Delgado advirtió que renunciará al cargo en "el primer momento" en el que perciba que no le ofrecen el apoyo suficiente o se le pretenda hacer un tipo de imposición.

