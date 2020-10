El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dijo que el Ejecutivo no les ha transferido el dinero adicional que requieren para llevar a cabo las elecciones internas en los partidos políticos en las próximas semanas, por un monto que asciende a unos S/26 millones.

En una entrevista a ’90 matinal' de Latina, el funcionario responsabilizó al viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez Cuentas, de haber rechazado en reiteradas ocasiones sus pedidos de presupuesto.

“Hemos luchado por tener un decreto de urgencia que el viceministro de Hacienda nos estuvo negando de manera sistemática [...] Paradójicamente nos dan un decreto de urgencia para gastar más rápido para las internas pero no nos dan el presupuesto de las internas. Tenemos que usar el presupuesto de las (elecciones) generales”, reclamó Corvetto.

Piero Corvetto dijo que requieren S/150 millones más para las elecciones generales del 2021. (Latina

“Este año necesitamos 26 millones adicionales para hacer la interna, no nos han dado un sol. Nos han dado (un decreto) para que gastemos más rápido porque era imposible no darlo. Lo dieron cuando había otro jefe para el referéndum, lo dieron para las elecciones congresales extraordinarias pero a mí no me lo han dado. Esa facilidad (de gastar más rápido) debería venir de la mano del presupuesto”, añadió.

El titular de la ONPE destacó que ha recibido la buena voluntad en el discurso que ha recibido de diferentes miembros del gabinete, y precisó que las trabas las encontró en las coordinaciones con el viceministro de Hacienda, Chávez Cuentas. Pese a esto, señaló que todavía no ha podido conversar con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.

“Hemos conversado telefónicamente. Le he pedido una reunión, todavía no ha tenido agenda para poderme recibir, pero realmente creo que son decisiones que están por encima de la ministra. Tienen que ser tomadas en otro nivel y me preocupa, no por este año porque podemos usar el dinero del financiamiento público de partidos. Me preocupa el próximo año”, aseguró.

Corvetto reclamó que los técnicos del MEF no pueden esperar que unas elecciones generales en medio de una pandemia como la del nuevo coronavirus (COVID-19) se realicen con el mismo presupuesto, cuando buscan triplicar el número de locales de votación y extender los horarios de las mesas de sufragio.

“Los técnicos del MEF no pueden interpretar que las elecciones que hemos organizado antes tienen los mismos gastos que ahora. Una elección en pandemia requiere una inversión mucho mayor. Comparativamente no menos de 35% o 40% más es el costo”, detalló tras precisar que requerirán unos S/150 millones adicionales para las elecciones generales del 11 de abril del 2021.

Pese a estas limitaciones, Piero Corvetto garantizó que la ONPE liderará unas elecciones internas “ejemplares” sin el apoyo del viceministerio de Hacienda gracias a presupuesto que tienen para otras etapas de los comicios.

“Estamos rascando la olla y usando fondos que deberían estar dirigidos exclusivamente para el financiamiento de la campaña y la propaganda de partidos. Estamos tratando de sacar de ahí 6 o 7 millones para cubrir un déficit de más de 14 millones para las internas de este 29 de noviembre y 6 de diciembre porque no nos han dado un sol para hacer eso. Pero tenemos técnicos muy capaces y lo vamos a sacar adelante a pesar que no hemos tenido la ayuda del viceministro de Hacienda”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

SJM: Detienen a hombres que captaron a menor de edad por redes