¿Cuál es el balance preliminar de la misión de observadores de la UE?

Para la Unión Europea (UE) son de máxima importancia las elecciones extraordinarias. Vamos a elaborar un informe preliminar que daremos a conocer después de las elecciones, el día martes, y luego el informe final que se entregará un mes después.

Estos comicios devienen de una disolución del Congreso que el TC resolvió...

Nosotros tomamos la decisión del Tribunal Constitucional como un punto de partida. Nosotros como observadores y, como bien lo dice la palabra, observamos; no opinamos. Nos referimos a la metodología, no sobre las distintas jurisdicciones o la conveniencia o no de ciertas decisiones.

¿Qué perspectiva tienen del proceso en curso?

Creo que el día de las elecciones vamos a tener una buena fotografía de cómo ha sido el proceso, pero también reportaremos toda la película desde el inicio de la convocatoria hasta el anuncio de los resultados.

En este proceso se presentan candidatos con deudas judiciales pendientes.

La UE lo que hace es observar el procedimiento previsto en las leyes. Sí, es cierto que de los 2 mil y tantos candidatos que se presentaron, cerca de 700 fueron excluidos; también es cierto que se siguieron todas las opciones de recurrir a instancias y vimos cómo han sido atendidos los casos en su mayoría, nosotros no podemos hacer juicio de valor, sino simplemente observar.

¿Qué destaca del proceso?

Destacamos la importancia que tiene el Perú para la UE, agradecemos a sus autoridades. Esta es la cuarta misión en el Perú.