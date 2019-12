El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Luis Carrasco, no descartó que la oficina de fiscalización reporte las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, en las que instó a la población a votar por candidatos que “trabajen para eliminar la inmunidad parlamentaria”.

“Nosotros procedemos con los reportes que nos da (el área de) fiscalización. De pronto, el lunes (hoy) me estén enviando algo, no lo descarto, para luego emitir una decisión”, dijo a Perú21.

Precisamente, el último sábado, el mandatario pidió desde Lambayeque “escoger bien” a los próximos congresistas, sobre todo a los que se comprometan, además de acabar con la inmunidad, “luchar contra la corrupción”.

En este sentido, Carrasco evitó calificar si con estas expresiones el jefe de Estado podría estar afectando el principio de neutralidad, como se determinó que ocurrió en el caso de la ministra Gloria Montenegro, a quien se le impuso una exhortación luego de valorar sus declaraciones contra la reelección congresal para las elecciones de 2020.

Cabe señalar que los artículos 346 y 347 de la Ley Orgánica de Elecciones indican que está prohibido que toda autoridad política o pública, entre otros considerandos, practique “actos que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato”.

Discrepancias

Sobre esta nueva polémica, el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Villalobos, consideró que Vizcarra “está direccionando el voto”. “Está diciendo que si el candidato no propone eliminar la inmunidad, no voten por él”, señaló a este diario.

No obstante, Fernando Tuesta sostuvo que no se está beneficiando a algún postulante en la declaración del mandatario. “Hay muchos candidatos que están planteando (eliminar la inmunidad). No se puede privar al presidente de declarar sobre asuntos de interés”, recalcó.

Datos:

- El secretario general del partido Contigo, Jorge Villacorta, dijo a Perú21 que denunciarán ante el JNE y el Pacto Ético la “intromisión del Ejecutivo” en los comicios de enero.

- “El presidente está beneficiando a sus aliados cuando tiene que mantenerse al margen del proceso, como manda la ley”, acotó.