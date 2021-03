A menos de cuatro semanas de las elecciones generales, el Partido Popular Cristiano (PPC) se quedó sin candidatos al Congreso de la República por la región Lima.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró “inejecutable” la medida cautelar del Poder Judicial que le ordenaba reincorporar a los 33 aspirantes al Parlamento del PPC en la contienda electoral.

La resolución precisa que dicha disposición “atenta flagrantemente contra el cronograma electoral” y agrega que su aceptación implicaría calificar las declaraciones juradas de los candidatos a congresistas, los requisitos e impedimentos, tachas y otros, todo lo cual –dice– “es imposible de realizar” debido a que el plazo para dichos trámites venció el último viernes 12.

Señala también que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que confirmó la exclusión de los aspirantes al Parlamento se dio en enero, pero fue recién en febrero que se interpuso la cautelar, por lo que conjetura que la agrupación “pareciera tener claras intenciones de obstruir el proceso electoral”.

La resolución, cabe señalar, lleva la firma de dos de los tres miembros del Jurado Electoral Especial: Luis Antonio Landa y Natalia Álvarez. La presidenta del ente electoral, María del Carmen Gallardo, dio un voto en minoría argumentando que se somete a la decisión judicial por considerar que esta es de exclusiva responsabilidad del magistrado .

Perú21 intentó comunicarse telefónicamente con el candidato a la Presidencia por el PPC, Alberto Beingolea, pero no atendió las llamadas. Trascendió que hoy se pronunciaría sobre lo ocurrido.

APELACIÓN Y DENUNCIA

El personero de la agrupación, Willyans Soriano, por su parte, cuestionó la resolución e informó que mañana presentará un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. “La medida cautelar no perjudica el cronograma electoral, no se puede alterar algo que ya está en proceso. Esta es una versión antojadiza del JEE que no quiere que se vea doblegado su poder como órgano electoral”, reclamó.

Ricardo Vásquez, candidato al Parlamento por el PPC con el Nº 11, en tanto, anticipó a este diario que la agrupación denunciará penalmente por desacato a la autoridad a los dos miembros del JEE que se opusieron a cumplir con la medida cautelar. Asimismo, dijo, que mañana solicitará al juez que ve el caso que envíe un nuevo requerimiento al JEE Lima Centro 2 para que cumpla con lo dispuesto.

Consultado sobre el tema, el constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que se trata de un tema complejo debido a que si bien la Constitución señala expresamente que una decisión del JNE no puede ser contradicha judicialmente, el Tribunal Constitucional ha referido que no hay límites constitucionales para el amparo.

Explicó, no obstante, que el artículo 15º del Código Procesal Constitucional establece que el juez tiene que conceder la cautelar pidiendo que no sea irreversible. “¿Qué pasa si entra a la contienda, gana y pierde el amparo? Es discutible que se sostenga a un candidato con una medida cautelar que es provisional, de emergencia”, puntualizó.

DATOS:

- El constitucionalista Natale Amprimo se mostró a favor del amparo electoral si se considera que se han vulnerado derechos, pero dijo que esa propuesta fue rechazada en su oportunidad.

-. José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral,sostuvo que la cautelar fue dada tras vencer el plazo de admisión de listas.

