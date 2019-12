El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro excluyó la candidatura de Juan Sheput, miembro del Parlamento disuelto, de la lista que encabeza por el partido Contigo por no consignar en su hoja de vida que tiene denuncias penales por los delitos de peculado y tráfico de influencias.

Según consta en la página del citado JEE, luego de solicitar información a la Corte Superior de Justicia de Lima se reportó que el exparlamentario no registró en su declaración jurada las imputaciones en mención.

Esta omisión determinó que esta instancia electoral, presidida por Luis Carrasco, decida sacar de carrera al postulante dentro del marco de sus facultades. La resolución, no obstante, puede ser apelada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En diálogo con Perú21, Juan Sheput respondió que “es una denuncia que ya ha sido archivada por no ha lugar. Por lo tanto, no se tiene que informar pues no es proceso ni condena”.

Respecto a las medidas que adoptará el partido, el secretario general de Contigo, Jorge Villacorta, indicó a este diario que ya respondieron al JEE. "Está fuera de lugar (la decisión del JEE), fue una denuncia del 2005, hace 14 años, sin ningún sustento. Ahora está archivada y totalmente cerrada, pero el JEE lo ha considerado y se le está dando la respuesta”. explicó.

MÁS EXCLUIDOS

En el portal del JNE se reporta que tienen la calidad de “excluidos” en el JEE de Lima Centro 1 más postulantes del partido Contigo en la jurisdicción correspondiente a Lima + residentes en el extranjero.

Estos son Alexander Von Ehren, Carlos Daniel Torres, Roberto Carhuan, Andrea Villacorta, Zoreida Alvarado y Walter Gutiérrez.