Con un pie fuera de las elecciones parlamentarias se encuentran, por el momento, 53 candidatos que fueron excluidos por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro —correspondientes a 16 partidos— tras observar omisiones en sus hojas de vida.

Hasta el cierre de esta nota, la entidad electoral resolvió ayer imponer la máxima sanción luego de iniciar, por cada caso, un proceso para corroborar la información consignada en las declaraciones juradas. Así, la mayor proporción de faltas se detectó en la parte relacionada a los bienes muebles e inmuebles.

Unión por el Perú (UPP), por ejemplo, tiene a nueve de sus 36 postulantes retirados de la contienda, como José Cuzcano, Violeta Victoria, entre otros, por no declarar todas sus propiedades.

De la misma forma, en Perú Nación (PN) se resolvió sacar de carrera a diez cuadros de su fórmula, como el expresidente de ADEX Juan Varilias, sobre quien se precisa que no registró dos predios que están a su nombre.

En el partido Perú Libre (PL) se retiró a dos postulantes, siendo uno de ellos Isaac Humala, quien lidera la nómina, por no registrar un vehículo que posee. La misma suerte corrió la cabeza de lista de Perú Patria Segura (PPS), Fernando Cillóniz, por no reportar un vehículo de su propiedad.

Hay más. De la lista de Avanza País salieron seis, mientras que en el Partido Popular Cristiano (PPC) fueron excluidos cuatro, como Andrea Lanata y Jorge Koechlin. En tanto, en Somos Perú (SP) quedaron fuera cuatro, entre ellos el expresidente de Apdayc Armando Massé. Los mencionados no declararon la totalidad de sus bienes.

Bajo la premisa general de la omisión en la declaración de propiedades muebles o inmuebles están otros cuatro aspirantes retirados de Juntos, como Gregorio Nilver López y el exjefe de Devida Ricardo Soberón; dos de Contigo (C); dos de Democracia Directa (DD); dos de Podemos (PP); uno de Vamos Perú (VP), y uno del Partido Morado (PM), Carolina Lizárraga, por no declarar un vehículo.

En Fuerza Popular (FP) se sacó de carrera a Lourdes Carmelo Ancaya y en el Frente Amplio (FA) a dos: uno por no consignar un bien inmueble y otro, Julio Tipula, por no indicar que tiene una sentencia con reserva de fallo condenatorio.

Esta última justificación también se aplicó para excluir a dos de Renacimiento Unido Nacional (Runa), como Jorge Rodríguez, por no registrar un sentencia fundada en su contra por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

La decisión de exclusión emitida por el JEE de Lima Centro 1 es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En este sentido, voceros de partidos, como Virgilio Acuña (UPP), Jorge Aparcana (FA), Arturo Cárdenas (PL) y Francisco Diez Canseco (PL) adelantaron a Perú21 que recurrirán a la máxima instancia.

Por otro lado, el presidente del JEE, Luis Carrasco, explicó a este diario que “durante la semana” se irán publicando más resoluciones de exclusión de candidaturas “antes de los plazos establecidos”, que, de acuerdo al cronograma electoral, es hasta el próximo 27 de diciembre.

“La idea es que no esperemos hasta el 27. Por ello, todos los días vamos a ir sacando las resoluciones correspondientes. (...) Ya el JNE resolverá las apelaciones que se hagan en uno o dos días”, sostuvo.

“Habría 6 O 7 bancadas”

Al margen de la situación de los candidatos, el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, estimó que el próximo Congreso estaría compuesto por “seis o siete bancadas”.

Según explicó, los partidos que tienen 3% de intención de voto “se convertirán en 5%” por el alto margen que, por ahora, computan las encuestas de los votos nulos o viciados. “Aunque no se aplique la valla del 5%, la realidad es que si no se alcanza, tampoco se consigue representación. Estamos yendo a un Congreso donde habrá seis o siete bancadas, no más”, dijo a Canal N.

TENGA EN CUENTA

-Los reportes de exclusión del JEE de Lima también son remitidos a las fiscalías provinciales penales correspondientes para las acciones pertinentes. 

-Entre otros casos de retiro de candidatura que tramita este JEE, está el de Juan Sheput (C), quien a Perú21 manifestó que se le abrió proceso por no consignar una denuncia en su contra que fue archivada en 2005.