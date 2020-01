El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Luis Carrasco, precisó que, hasta el momento, el aún candidato al Congreso por el Partido Morado (PM) Daniel Mora no ha presentado formalmente ante su jurisdicción la renuncia a su postulación, tras hacerse público una denuncia por violencia familiar contra su propia esposa.

Según explicó, la agrupación política que lidera Julio Guzmán tampoco ha tramitado correctamente el retiro del exministro de la lista de sus postulantes al Parlamento, pese a que en la víspera la organización solicitó ante esta instancia sacar a Mora de su fórmula.

“En esta solicitud de retiro de candidato, el Partido Morado no señala absolutamente nada sobre que el candidato Mora ha renunciado a su candidatura. (…) La norma exige que cuando se pide el retiro se anexe el documento correspondiente del acuerdo, en todo caso, el documento en el que el órgano del partido acordó retirarlo, eso tampoco se ha anexado”, indicó a Perú21.

“Además, el candidato que ha querido renunciar tiene que hacerlo ante el JEE correspondiente, si no lo hace no existe formalmente una renuncia, por eso he señalado que los anuncios de renuncia sin formalizarlo son parte de un discurso político”, acotó Carrasco.

Precisamente, en el documento que ingresó el personero del PM ayer al JEE de Lima Centro, se solicita el retiro de Daniel Mora en función de una resolución judicial que dicta medidas de protección contra el exministro de Defensa. Además, la organización hace notar en el escrito que el partido “rechaza toda forma de violencia familiar”. No se anexó ningún documento adicional.

“SÍ ERA CAUSAL DE EXCLUSIÓN”

De acuerdo al presidente de este JEE, la denuncia por violencia familiar que Daniel Mora omitió consignar en su declaración jurada de hoja de vida, sí era causal para su exclusión de la contienda electoral.

No obstante, puntualizó que dado que el 7 de enero pasado la Corte Superior de Lima informó de la existencia de este hecho, no se le pudo retirar porque el plazo para excluir a los postulantes fue, de acuerdo el cronograma electoral, el 27 de diciembre.

“Ya no se le podía excluir y por eso sigue en carrera; (...) él es el único que puede pedir su renuncia formal ante el JEE y si no la pide es porque quiere seguir en carrera”, finalizó.