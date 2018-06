El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro admitió la lista de candidatos a la Alcaldía de Lima presentada por Alianza para el Progreso (APP) para participar de las elecciones de octubre. El postulante que encabeza la propuesta de esta agrupación es el actual regidor limeño Jaime Salinas.

De acuerdo a la Resolución N° 00259-2018-JEE-LICN/JNE, con fecha de hoy, APP cumplió con la formalidad requerida por el órgano electoral. “Este colegiado determina que se publique en el panel de este JEE el formato resumen del plan de gobierno”, se lee en el texto.

Con ello, la lista que lidera Salinas se convierte en la cuarta admitida por el JEE de Lima Centro para participar de los comicios de octubre. Antes habían aceptado las listas de Vamos Perú, cuyo candidato es Roberto Gómez; de Siempre Unidos, de Manuel Velarde ; y de Solidaridad Nacional, que lanzó a Luis Castañeda Pardo.

Salinas fue presentado como candidato de APP el pasado 29 de mayo. Aquel día mencionó que de ganar las elecciones trabajará para que la capital sea reconocida como un gobierno regional. “Vamos a pedir que Lima tenga un canon municipal, tenemos que exigir que el presupuesto sea de acuerdo a su tamaño”, declaró en su momento.

De otro lado, también son tres la listas que el JEE de Lima Centro ha declarado improcedente: Todos por el Perú, del ex GEIN José Luis Gil Becerra; Juntos por el Perú, del ex funcionario Gustavo Guerra García; y Democracia Directa, del ex ministro Enrique Cornejo.

Estas agrupaciones aún pueden apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que puede ratificar o no la resolución del JEE.