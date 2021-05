Tras la investigación de Perú21 sobre los hospitales y módulos prometidos para atender la población en Junín, el exgerente general del gobierno regional de esta región, analiza a profundidad lo avanzado por el programa de salud que Vladimir Cerrón de Perú Libre, gestó. “Médico de la Familia” no es más que un conjunto de obras sin funcionar.

Javier Yauri, exgerente general de la región Junín: "Hicieron lo que quisieron con Junín"

“Lo que ha demostrado Perú Libre es que estos programas los utilizan con fines de proselitismo. Disfraza con el programa, pero llegan a la población vulnerable y humilde que escucha de profesionales esa teoría violentista”, sentenció Yauri.

Para el ex gerente general del gobierno regional de Junín, Vladimir Cerrón, ha dejado elefantes blancos, terrenos baldíos, en medio de una promesa de más salud para los pobladores. Sin embargo, la realidad es otra. La pandemia azota con fuerza la región. Sin hospitales y sin oxígeno.

“Efectivamente en el primer gobierno de PL, Vladimir Cerrón instala este programa denominado médicos de familia y se hicieron más de 20 módulos en las 9 provincias de Junín. Servían para que se instalen personal de salud. Para que ellos puedan visitar a pacientes y personas con dolencias. Esto demandó un enorme presupuesto que no fue financiado ni por el Minsa y MEF, les quitaron plata a otros proyectos para financiar este programa”, añade Yauri, en entrevista con Peru21TV.

Según el exgerente de Junín, este proyecto demandó más de 30 millones de inversión. Hoy sin ninguna utilidad práctica.

“Muchos de ellos sirven con botaderos, almacenes, cocheras, centros de lavado de carros. En el tema de salud, la pandemia ha desnudado la incapacidad de Perú libre para manejar la emergencia sanitaria. El gobierno regional no ha comprado ninguna planta de oxígeno, las que han llegado son del Minsa o de municipalidades que compraron como las de Pichanaki y la de san Martín de Pangoa, y con la iglesia católica con la caja Huancayo que compraron para el hospital Carrión. No se ha hecho ninguna ampliación de camas uci, solo con el hospital Carrión que acabamos nosotros, porque ellos los dejaron al 50%. En consecuencia, es un fracaso la gestión en materia de salud aquí en la región Junín la gestión de Perú Libre”, añadió el ex gerente de Junín.

