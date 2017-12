Javier Velásquez: "No tiene sentido estar en un bloque que no expresa lealtad al partido" "La verdad que, parlamentariamente, no tengo muchas ganas (de estar ahí), lo digo con sinceridad", señaló el congresista tras la decisión de Jorge del Castillo y Luciana León de no apoyar la vacancia presidencial.

