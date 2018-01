Javier Velásquez Quesquén: "El gobierno de Kuczynski está divorciado del país"

El vocero alterno del Partido Aprista Peruano, Javier Velásquez Quesquén , reveló que no los han convocado para formar parte del nuevo gabinete, pero indicó que hay un acuerdo de su agrupación para no participar en la función pública. Asimismo, consideró que Mercedes Aráoz debe mantenerse en el cargo de primera ministra.

¿Los han invitado a participar en el llamado “gabinete de la reconciliación”?

Primero, que no sé a qué se refieren con “reconciliación” porque el gobierno de Kuczynski de quien está divorciado es del país, así que mejor debió llamarlo “gabinete de la reconstrucción” o “de la reactivación económica”, pues más que conceptos subliminales, deben ser ejes concretos. Lo segundo es que formalmente no nos han invitado, pero ya dentro del partido se había acordado no participar, ya que creemos que podemos ayudar al gobierno sin tener ministerios o ser funcionarios públicos. Lo otro es que hablar de reconciliación es un término romántico para las tribunas.

Si a usted lo convocaran, ¿aceptaría?

No. Creo que el ser titular de una cartera es un orgullo que he tenido cuando mi partido fue gobierno. Además, un ministro o un primer ministro deben estar de acuerdo con los objetivos del jefe de Estado, y no es mi caso.

¿Y si cambiara la política actual del gobierno?

Sin autorización del partido, no, y ahí se ha acordado que no aceptemos funciones públicas. Vamos a esperar los próximos tres años para participar en las elecciones generales con candidato propio.

¿Qué va a pasar si Luciana León o Jorge del Castillo (que votaron en contra de la vacancia) aceptan un cargo?

No quiero dudar de ninguno, les tengo aprecio, sobre todo a Jorge, y la experiencia que tiene es valiosa, pero primero hay que ordenar la bancada y respetar las decisiones institucionales del partido. Salvo que haya un supuesto, que no se va a dar, que quieran un gabinete de unidad nacional, se podría discutir el tema, pero porque me apoyaste en un tema en el Congreso, no creo. Conociendo a Del Castilo, no creo que acepte.

¿Hay una crisis dentro de la bancada aprista?

Somos tres, de los cinco congresistas de la bancada, que tenemos una posición, y siempre será así. Donde cada uno vote distinto, no se podrá avanzar. No creo en el argumento de “mi voto es a conciencia”, aunque tampoco considero que los actos disciplinarios resuelvan estos temas.

¿Renunciará a la bancada?

Vamos a reunirnos , y si se hace insostenible trabajar en una bancada, donde el vocero (Jorge del Castillo) no se somete a las decisiones internas, y si sigue así, yo podría dar un paso al costado, pero no del partido.

¿Cuál cree que será la consecuencia de seguir así?

Estamos dando mensajes confusos, y solo se ven los enfrentamientos que se dan en nuestra organización política, que siempre ha sido sólida y disciplinada. Nuestras decisiones las compartimos institucionalmente y si va a seguir ese comportamiento de una minoría, será insostenible la labor que hacemos.

Volviendo al tema del gabinete, ¿algún ministro se debe mantener en su cargo?

Mercedes Aráoz, a quien ni siquiera se le ha dado la oportunidad de desarrollar las propuestas que hizo. Alrededor de ella se puede definir al nuevo gabinete ministerial, porque es la persona indicada para seguir al frente. Carlos Bruce (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Cayetana Aljovín (Energía y Minas) e Idel Vexler (Educación) también deberían quedarse, pero de ahí paramos de contar. En Salud (Fernando D’Alessio) y Agricultura (José Manuel Hernández) sí vemos sectores que necesitan un cambio rápidamente.

¿Quienes se han mostrado en contra del indulto cree que vayan a respaldar al nuevo gabinete?

No sé, el sector de la izquierda quiere ahora vacar al presidente por otorgar el indulto cuando eso no se puede, ya que el presidente ha ejercido una opción constitucional que tiene. No pueden promover un indulto a nombre de esto.

¿Entonces no van a firmar el pedido de vacancia?

No. En su momento apoyamos la vacancia por incapacidad moral ya que el presidente había mentido al país, y el tema de fondo era el caso Lava Jato, pero en la Constitución no calza promover la vacancia por un indulto, es un contrasentido hacerlo.

¿Y si se utilizara como argumento el caso Odebrecht?

Si vuelve a aparecer un hecho de esa gravedad, como lo que vimos hace semanas de las asesorías del presidente, lo evaluaremos nuevamente porque nuestro presidente no puede estar con un pie en Palacio y otro en el Ministerio Público, o respondiendo en comisiones. Ojalá que antes de que se descubra algo más, el mandatario se dirija al país.

¿Si no aparecen nuevos temas relacionados con Lava Jato, no se tendría que solicitar la salida del mandatario?

Por lo de las asesorías ya no, tendría que salir algo nuevo. La institución de la vacancia no se puede estar manoseando por cualquier tema. No puede ser que cada vez que a un parlamentario no le guste la actitud del gobierno, deba promover la vacancia, eso genera inestabilidad. El tema, por ahora, ya se superó, el Parlamento no aprobó que el jefe de Estado salga, y hay que trabajar en una línea para reactivar la economía, promover el empleo y disminuir la pobreza.

El pedido de que el jefe de Estado salga también viene de un sector de la población y líderes de opinión.

Son respetables esas personas, pero no deben mirar sus intereses partidarios, es hora de poner el hombro por el país. Si hay grupos que discrepan, es legítimo y democrático. Ahora el gobierno debe tener claras sus metas y estar en coordinación política con el Parlamento.

AUTOFICHA:

* “Soy congresista representante de la región Lambayeque. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Actualmente soy presidente de la Comisión de Defensa Nacional, y he sido presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García”.

* “En el Apra no hay preocupación por lo que diga Jorge Barata. Si surge algo, cada persona responderá, pero no hay que vivir de la especulación y qué bueno que la Fiscalía entienda que es importante el testimonio del ex representante de Odebrecht”.

* “Es una sinvergüencería que se quiera poner en la misma situación a Alan García con Nadine Heredia y Ollanta Humala. Si están presos, es porque no han podido acreditar la legalidad de las cuentas que manejaba ella, su hermano, su mamá y por las declaraciones de Marcelo Odebrecht”.