Javier Velásquez Quesquén: "Fuerza Popular debe dejar la Mesa Directiva"

Una larga lista de parlamentarios de Fuerza Popular (FP) afrontan graves denuncias que, sin embargo, no han sido sancionadas en la Comisión de Ética Parlamentaria. Algunos casos, incluso, no se han investigado. Esa coyuntura hace creer a Javier Velásquez Quesquén , legislador del Partido Aprista, que no basta con que cedan la presidencia de Ética, sino que debe haber un solo miembro por bancada. Además, pide que la próxima Mesa Directiva no esté comandada por el fujimorismo.

El 24 de abril, usted señaló en Perú21 que Fuerza Popular “afecta gravemente a la institución parlamentaria” al no sancionar a sus legisladores que afrontan serias acusaciones. Héctor Becerril dice que contemplan la posibilidad de dejar la presidencia de la Comisión de Ética. ¿Espera que tomen esa decisión?

He leído en estos últimos días que el fujimorismo está pensando en entregar la presidencia de la Comisión de Ética. Yo creo que eso está muy bien, sería un buen paso, me parece una actitud de rectificación. Me atrevería a sugerir a una persona que podría llevar esa comisión de una forma muy destacada, que es Mauricio (Mulder). Tiene experiencia y nunca ha tenido una denuncia en la Comisión de Ética.

¿El Apra ha conversado con Fuerza Popular para que Mulder presida este grupo?

No, es mi apreciación proponerlo en el cargo. Ahora que he escuchado a Héctor Becerril decir que están pensando dejar la presidencia de la Comisión de Ética, creo que esto no es suficiente. La comisión debe estar conformada con base en el criterio de pluralidad y no de proporcionalidad, debe haber un miembro por bancada.

Cuando Becerril mencionó que podrían dejar la presidencia de Ética, dejó abierta la posibilidad de aplicar allí el criterio de proporcionalidad. Hoy Fuerza Popular tiene cuatro integrantes.

Eso es fundamental porque, al dejar la presidencia en manos de la oposición, los que tienen una mayoría numérica van a desautorizar todos los informes que se promuevan. Ya hay experiencias, como la del pastor Humberto Lay (en el Congreso anterior), que sin ser de la mayoría parlamentaria, presidió la comisión. Ese tipo de gestos le hacen muy bien al Parlamento y creo que sería un gran aporte el que haría el fujimorismo tomando una decisión como esa.

¿Eso mejoraría la imagen del Parlamento?

Por supuesto. Que en Ética haya un integrante por bancada permitiría que no se imponga un falso sentido de cuerpo o que la comisión sea un manto de impunidad. De haber situaciones anómalas o de ser utilizada la comisión para proteger a alguien, ahí sí habría una responsabilidad colegiada de todo el Parlamento, ya no solo de Fuerza Popular.

¿Hasta hoy hubo un manto de impunidad sobre los casos que pasaron por la Comisión de Ética?

En algunos casos evidentes que debieron ser investigados. Nadie se debe oponer a que a uno lo investiguen.

¿Qué casos “evidentes”?

El caso de los certificados falsos, por ejemplo, donde es necesario investigar. Que hayan pedido que no se investiguen estos casos nos ha hecho mucho daño como institución parlamentaria. Hay procesos que se conocen que están estancados porque la presidencia de la comisión no los ha impulsado. Eso ha generado esta suerte de que otorongo no come otorongo.

En julio será la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso que, hasta ahora, desde que inició funciones este Parlamento, preside Fuerza Popular. ¿Cree que el fujimorismo debería dejar la presidencia del Congreso este año?

Sí, obviamente yo sí creo que debe haber alternancia. Fuerza Popular ya ha conducido dos veces el Parlamento y se han presentado toda esta serie de inconveniencias. Yo soy un convencido de que ellos deben dejar la Mesa Directiva. Lo democrático es que presentemos en la oposición una lista alternativa a la del fujimorismo en julio.

El Apra integró la Mesa Directiva del fujimorismo en los dos primeros años legislativos. ¿Ello, ahora, ya no volverá a ocurrir?

Hemos participado en el manejo administrativo del Parlamento y Mauricio Mulder (tercer vicepresidente) lo ha hecho con mucha sobriedad. Eso no está en discusión y eso no ha comprometido la línea política del partido porque, en esos temas que son cuestionables, Mauricio ha votado a favor de que se realicen todas las investigaciones. O sea, no ha sido un acuerdo político con Fuerza Popular; fue una alianza administrativa.

¿Ya decidieron en el Apra que si el fujimorismo no quiere ceder la presidencia del Parlamento en julio, buscarán a las otras bancadas para presentar una lista alterna?

Mi apreciación personal es que si el fujimorismo insiste este año en encabezar la lista, nosotros deberíamos hacer este año una lista de oposición y participar democráticamente en las elecciones.

¿El fujimorismo debe dejar la Mesa Directiva porque no la condujo bien o por los cuestionamientos de sus parlamentarios?

Por todo lo que hemos visto no solo en esta gestión, de Luis Galarreta, sino en la anterior. Yo creo que lo saludable para la representación parlamentaria es que haya alternancia. Si hubieran sido gestiones exitosas y el Parlamento estuviera con amplio reconocimiento del país, por favor, alentaríamos que ellos sigan conduciendo la Mesa Directiva. Una forma de hacer los correctivos es que la oposición se reúna internamente en el Congreso y planteemos una lista.

SABÍA QUE



- La primera presidenta de este Congreso fue la fujimorista Luz Salgado. El aprista Elías Rodríguez fue el tercer vicepresidente de esa mesa. Renunció el 20 de setiembre de 2016 por las denuncias de plagio que publicó Perú21.



- El 28 de setiembre de 2016, Luciana León, también aprista, juró en el cargo en reemplazo de Rodríguez.



- El segundo presidente de este Parlamento es el fujimorista Luis Galarreta. Su tercer vicepresidente en la mesa, hasta hoy, es el aprista Mauricio Mulder.