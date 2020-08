El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén anunció este martes que los parlamentarios pepecistas Marisol Perez Tello y Alberto Beingolea formarán parte de la lista al Congreso de la Alianza Popular (Apra-PPC).

Primicia: JVelasquezQ anuncia que marpereztello y BeingoleaA sí estarán en lista de Alianza Popular (APRA-PPC) #NPortada — Verónica Linares ( VeroLinaresC) diciembre 16, 2015

En conversación con Canal N, Javier Velásquez Quesquén aseguró que sostuvo una conversación con Marisol Pérez Tello el último jueves, a quien calificó como una "extraordinaria parlamentaria".

"Yo he conversado personalmente con Marisol Pérez Tello y le he hecho ver de la importancia de su aporte para este proyecto de gobierno y la he visto con la mayor disposición de participar, y también de Alberto Beingolea", dijo el congresista aprista.

Del mismo modo, Velásquez afirmó que el Partido Popular Cristiano tendrá un tercio de la lista congresal, mientras que a Vamos Perú le corresponde una fracción menor. Además, también mencionó a Juan Carlos Eguren y Javier Bedoya de Vivanco como parte de la lista.

"Anoche hemos terminado de elaborar el cuadro de distribución de la lista parlamentaria sin nombres, lo que le corresponde al PPC y a nuestro aliado Vamos Perú", puntualizó Velásquez Quesquén, quien también manifestó que será el PPC el que tome la decisión de proponer a los congresistas.

Como se recuerda, Marisol Pérez Tello fue una de las congresistas con mayor resistencia ante una eventual alianza entre el Partido Aprista y su agrupación política, incluso señaló que pediría una licencia si este acuerdo se concretara y se mantendría al margen de los próximos comicios.