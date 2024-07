El exsenador y exdiputado aprista, Javier Valle-Riestra González-Olaechea , falleció a los 92 años, según informó el excongresista Jorge del Castillo. Abogado Constitucionalista y acérrimo defensor de los Derechos Humanos, fue Regidor Aprista de Lima, Diputado, Senador de la República y Constituyente en la Asamblea Constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre.

Desde su cargo de constituyente, impulsó el Capítulo de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

“Es una gran pérdida para el Apra y para el Perú”, comentó del Castillo

Por su parte, Javier Velásquez Quesquén manifestó su pesar por la pérdida de quien considera fue un “aprista en esencia” y recalcó su aporte a los derechos humanos.

“Ha sido un ilustre abogado y jurista peruano... Lo más importante y por lo que lo vamos a recordar los peruanos y apristas es por su aporte a los derechos humanos”, refirió Velásquez Quesquén.

“Lamento la pérdida de nuestro maestro y amigo, Javier Valle Riestra, pero nos queda su fructífera aporte a los Derehcos Humanos. Él ha sido un hombre esencialmente aprista y es un ejemplo para las siguientes generaciones”, agregó.

El sepelio privado se realizará hoy a partir de las 5pm en la iglesia Virgen de Fátima, en el distrito de Miraflores.

Foto: Archivo de El Peruano

HOMBRE DEL DERECHO Y EL DEPORTE

Valle-Riestra siempre se mantuvo activo, no solo en el campo de la política y el derecho, sino en el deporte. Con 80 años, el tribuno practicaba el ciclismo, llegando a recorrer la distancia de San Isidro hasta Chorrillos montado en su bicicleta.

“Los hombres en el Imperio Romano fueron grandes deportistas, y en el Perú tuvimos a los chasquis, antecesores de los maratonistas actuales. Para mí el deporte es tener la mente sana en un cuerpo sano. Además, el deporte me prepara para el combate del día”, declaró alguna vez al diario El Comercio.

Javier Valle-Riestra practicaba el ciclismo. (Foto: El Comercio)





Además, solía nadar en el mar de Chorrillos. El jurista amaba la natación y solía practicar este deporte en la playa Agua Dulce. “El Apra es como el mar: a veces calmo, a veces movido. Soy aprista de siempre, aunque he tenido vaivenes a la izquierda y a la derecha”.





El tribuno Valle-Riestra también gustaba de nadar en el mar de Chorrillos. (Foto: El Comercio)





HIJO ILUSTRE DE LA PUCP

Javier Valle-Riestra estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) entre los años 1950 y 1956; en el mismo periodo, también asistió al Instituto Riva-Agüero, dedicado a la investigación y estudio de la historia de la República.

Entre 1970 y 1971 se recibió con el título de abogado en la Universidad Complutense de Madrid, en España, con la tesis La responsabilidad constitucional de los jefes de Estado.





“NO ME GUSTA SER CONGRESISTA”

Como se recuerda, Javier Valle-Riestra fue congresista de la República de 2006 hasta 2011, durante el segundo gobierno de Alan García, pero -a mitad de su periodo- se dio cuenta que eso no era lo que quería.

“Mi vocación es ser abogado, me quedan pocos años de vida y no quiero estar encerrado acá, donde no tengo ningún destino político ni nada. Soy aprista, nunca he dejado de serlo, pero no me gusta (ser congresista)”, confesó.

Esta determinación lo llevó hasta a renunciar a su cargo de legislador, pero -como no es posible hacerlo según la ley peruana- llevó su caso, primero, al Poder Judicial (PJ) y, luego, al Tribunal Constitucional (TC).

“El 15 de diciembre ya no estoy acá. Ya han admitido mi recurso, que venía rechazándose por las instancias inferiores del PJ, pero el TC ha dicho que se admite para que ellos sean los que se pronuncien sobre el fondo del tema”, sentenció.

Desde el Parlamento Nacional lamentamos el sensible fallecimiento del doctor Javier Valle-Riestra, abogado constitucionalista y político que con su trabajo marcó un hito importante en nuestra historia. pic.twitter.com/CKNIHLMDZn — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 6, 2024





ÚLTIMO MENSAJE PÚBLICO DE VALLE-RIESTRA:

“Lean al partido del pueblo, al partido aprista y a su ideología, la misma que la de Haya de La Torre. Tengo 92 años y espero que, en las semanas o días que me queden, poder seguir vivando al partido del pueblo porque es el anverso y reverso de lo que las masas quieren en el Perú: justicia social, igualdad de todas las clases sociales y luchas para conseguir reinvindicaciones concretas. El Apra es el anverso y el reverso de la justicia social, legal y moral. El Apra fue educado por Haya de La Torre para ser eso y sigue siéndolo después de su muerte. ¡Viva el Apra! ¡Viva Haya de La Torre!”, Javier Valle-Riestra en febrero del 2023.

Mensaje del c. Javier Valle Riestra, a sus 92 años, ex constituyente de 1978 y discípulo de Victor Raúl Haya De La Torre, lucido, coherente y siempre agitando las banderas del aprismo.

¡Viva Victor Raul Haya De La Torre!

¡Viva el Apra!#Fraternidad2023#ElApraNuncaMuere pic.twitter.com/nAfPcWwDp8 — El Vocero Aprista (@vocero_aprista) February 22, 2023





