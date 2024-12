Javier González-Olaechea: "Reinfo ha sido una estafa de 20 años, una mecida. Han pateado el problema”

El PPC presentó a sus cuatro precandidatos en el CADE, en Arequipa. ¿Cómo ve a sus compañeros?

Hubo una primera visita a Arequipa donde el comité regional, con gran generosidad, nos recibió para intercambiar opiniones. Y escuchamos los problemas, porque no se trata de dar soluciones desde Lima. A ellos los veo vigorosos y convencidos, con algunos matices respecto a cómo afrontar los problemas del país. La voluntad es que, cuando exista un candidato, recojamos las propuestas de todos y del equipo de plan de gobierno.

“No somos cuatro limeñitos”, adivirtió David Vera del PPC.

Bueno, Óscar Valdés es tacneño, Fernando Cillóniz es chinchano, ha vivido en Ica, y Carlos Neuhaus es de Lima. Entonces, somos dos limeños. Pero aquí lo importante no es de dónde viene uno, sino a dónde va y con qué propuestas.

¿Cuáles son los matices con Valdés, Neuhaus y Cillóniz?

Unos somos más pelados. El PPC está en condiciones de ofrecer un cambio radical que ataque los problemas de la gente: inseguridad, falta de comida, informalidad, falta de oportunidades… 70% de los que migran son jóvenes que no vuelven; hay que devolverles la esperanza. Y hay que restaurar el principio de autoridad y acabar con la impunidad.

¿Roberto Chiabra sería el quinto precandidato del PPC?

Chiabra se está acercando al PPC, pero no sé si el PPC se está acercando a Chiabra. El congresista Chiabra es un hombre honorable. Es un general que ha desempeñado honrosamente las funciones cuando vistió el uniforme de la patria. Se dedicó mucho a combatir al terrorismo en el Vraem, lo que es de gran valía. Pero no es lo mismo que combatir la delincuencia ciudadana, que es la principal preocupación del país. Muchos delitos están coordinados desde las cárceles. En 15 días corto con eso cortando la electricidad de la prisión; en dos días no tienen cómo usar el celular. Si se la copian, bueno… Podría hacerla el Gobierno. Lo que importa es que el gato cace ratones. Si el ministro del Interior lo hace, qué bueno.

¿El gato ron-ron caza? ¿Está cazando ratones o no?

Caza ratones, pero no los suficientes. Ha habido dos o tres capturas importantes de mafias enteras, pero la inseguridad se ha desbordado. No sé si ya es la persona adecuada…

Salió Mucho. ¿A qué ministros habría que cambiar?

A muchos. No me pida nombres. Algunos ministros no pasarían la prueba PISA. La minería ilegal hace negocio, genera una ingente cantidad de dinero y muchas empresas grandes les compran oro. Hay que intervenir con todo, con inteligencia financiera. Y a la minería informal hay que formalizarla bajándoles todos los requisitos para que tributen.

¿Pero cómo? Porque el Reinfo ya es bastante sencillo…

No pues, es que Reinfo ha sido una estafa de 20 años, ha sido una mecida de distintos Gobiernos y Congresos que no han querido afrontar la realidad con valentía y mano firme. Han pateado el problema. El Gobierno tiene que simplificar los pasos. El dinero ilícito corrompe a las personas, genera delincuencia, prostitución y todas las lacras.

“Nunca ambicioné ser primer ministro”

¿Habla con Alberto Otárola? Dice que le escribía siempre para ser ministro.

No, tienen que contar toda la verdad. No habló con casi ningún ministro. Al señor Otárola le deseo la mejor de las suertes. Deseo que solucione todos los asuntos que le preocupan. Y, obviamente, si participa en política, es una persona que conoce.

¿También le desea suerte al primer ministro, Adrianzén?

A todos los peruanos les deseo la mejor de las suertes. También a la izquierda y a los caviares. La mejor de las suertes para ellos es que aprendan a trabajar y a no vivir del Estado, que aprendan y valoren la democracia, que condenen las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los caviares no condenan nada, pero pontifican diciendo que los corruptos somos quienes representamos a la derecha. Pero la falsa superioridad moral se les acabó con Susana Villarán y Pedro Castillo, y con el señor Vizcarra, quien ha tenido la gentileza de atacarme. Es una condecoración. El señor Salvador del Solar debió haber firmado el decreto de disolución del Congreso y no hacerse el loco.

La firmó Vicente Zeballos, que está no habido…

Hay muchos no habidos. Este es el país de los políticos no habidos. Pero estamos quienes hemos ejercido la función pública con honestidad y firmeza, y caminamos tranquilos por la calle. Y si mañana alguien me agrede, le diré muchas gracias, porque es parte de la política. Me he preparado toda la vida para ser presidente.

¿Desde que trabajó con Manuel Ulloa o con Alfonso Grados Bertorini? ¿Por qué no se fue a Acción Popular?

Primero, porque nunca fui invitado y, segundo, porque me parecía que al formar parte del Gobierno de don Fernando Belaunde Terry era una suerte de oportunismo. Luego, trabajé con el APRA, con Abel Salinas, quien fue un gran ministro. Javier Valle Riestra era mi primo, pero la locura le venía por Valle Riestra. Después, fui convocado por don Javier Pérez de Cuéllar, postulé al Congreso y fui vocero de UPP. Hice empresa y trabajé casi 20 años en Naciones Unidas…

¿La presidenta Boluarte debería reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela?

De todas maneras. Yo lo he hecho en nombre del Perú. Le pregunté un día antes de ir a Washington: “Señora presidenta, este es el escenario que nos vamos a encontrar, ¿hay algo que usted quiere que yo enfatice o que omita?”. Pensó y me dijo: “No, canciller”. Entonces, yo hablé desde mis convicciones democráticas. Se las expliqué cuando me convocó. Eso fue lo que sostuve en la OEA. Y ahora Estados Unidos oficialmente ya lo ha reconocido. Creo que el Gobierno debería emitir una declaración reconociendo una realidad: que el señor Edmundo González ganó limpia y largamente las elecciones. La transmisión de mando se debería producir el 10 de enero. ¿En qué situación queda el país?

Luego, el actual canciller matizó el tema.

En su oportunidad. Es un embajador de carrera que conoce muy bien el servicio diplomático.

Hablando de diplomáticos de carrera, el hijo de la presidenta ha sido designado a Nueva York.

Es un diplomático de carrera y le ha tocado un traslado a Nueva York. En Torre Tagle todo es de acuerdo a la meritocracia y a un procedimiento administrativo.

Su estilo llamó la atención en Torre Tagle…

Quizás sorprendió, pero para bien en la mayoría de los casos. Solamente emitíamos comunicados, pero el mundo de hoy es de los TikToks. A algunos le sorprendió, pero luego un millón doscientas mil personas vieron los TikToks. A los tres meses, todos los ministerios se sumaron al TikTok.

Lo llamaron para ser premier. ¿Por qué no aceptó?

Por interpósita persona tuve la sugerencia. Creí que mi momento de servir al país con este Gobierno había llegado a su fin, con todo respeto a la presidenta, que me dio la oportunidad. Nunca ambicioné ser primer ministro.

¿Qué hará el 10 de enero si Nicolás Maduro no deja el poder?

Tenía la idea loca de tomar un avión a Venezuela y entregarle una carta en la Casa Amarilla de Caracas para recordarle que tenía que dejar el poder. Todos me aconsejaron y me dijeron que me van a meter preso. Lo estuve sopesando y creo que tienen razón. Pero se puede hacer algo desde Lima.

Dicen que hay más de 200 candidatos de Añaños en el PPC.

Conozco y valoro a Añaños. Es un gran peruano. Hay muchos que se han acercado, como mucha otra gente.

¿Es un radical de derecha?

Yo propongo un cambio radical para extirpar los males del país. Pero no soy un radical, soy un demócrata. Si me pones a conversar con un socialista que reconoce la victoria en las urnas y no se atrinchera del botín del Estado, yo converso perfectamente. He trabajado en la OIT, que no es precisamente una cantera liberal. Con los demócratas, todo.

Imagen

“No tengo una explicación para su ausencia en CADE”

¿Por qué la presidenta no fue a CADE? Hasta Castillo envió a un ministro.

Yo, estando en CADE, me enteré media hora antes de que no asistía. Se pudo haber conectado desde donde estaba. La verdad es que no tengo una explicación para su ausencia en CADE. Con el nivel de aceptación que tiene, si me hubiera pedido un consejo, le habría dicho que vaya de todas maneras. Ella ha dicho en otros foros que defiende que el sector privado y que el emprendimiento es el motor de la economía. Tenía a todos los empresarios que esperaban escuchar sus palabras.

¿Jalaría al gobierno de la presidenta Boluarte?

La presidenta que yo he conocido era una persona que trabajaba mucho. Quizás no priorizaba bien sus tiempos, porque le otorgaba más tiempo a temas menos importantes que a otros. Siempre la vi muy preocupada por darles solución real a los problemas del país. Ahora, una cosa es la preocupación y otra es la ejecución. En la ejecución es asistida por los ministros. Ahí, los resultados hablan por sí mismos.

Suenan nuevamente tambores de vacancia presidencial. ¿Cree en el adelanto de elecciones, como Óscar Valdés?

Suenan tambores, flautas, guitarras. Lo que le conviene al país es la estabilidad. No descarto, pero no deseo que aparezca algo que sea un detonante. Yo no soy mellizo de Óscar Valdés, que es una persona muy valiosa.

¿Qué le recomendaría ahora a Dina Boluarte?

Le recomendaría que repita lo que dijo en China, en el Perú. Se pronunció absolutamente a favor de la inversión y la transformación tecnológica. No lo hace en el Perú, y creo que le vendría bien al país militar en la inversión y el emprendimiento.

¿Llegó a hablar con Nicanor Boluarte? ¿Debería entregarse?

No lo conocí. Nunca escuché que llamara por teléfono. Debería, como todo el mundo, acogerse a la justicia.

