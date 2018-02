Javier Barreda: “Subir el sueldo mínimo reactivará la economía”

El ministro de Trabajo, Javier Barreda Jara, señala que el alza de la Remuneración Mínima Vital (RMV) está en evaluación y no hay una decisión firme. Además, confía en hacer regresar a la CGTP al Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Sostiene que cree en la inocencia de PPK.



¿La propuesta de incrementar la RMV fue iniciativa del presidente, de la PCM o del Ministerio de Trabajo?

El presidente nos planteó la necesidad de evaluar este tema. Pero nos dijo muy claro que debía valorarse en el Consejo Nacional del Trabajo, que está parado hace buen tiempo.



No funciona.

Sí, además la norma establece claramente que la discusión previa se da por ley en el CNT.



¿Le sorprendió la propuesta de PPK conociendo el no funcionamiento del CNT?

No, porque es un asunto que está en permanente evaluación. Lo conversamos en el Consejo de Ministros, esto no se saca de la manga.



¿Hubo opiniones críticas en el Consejo de Ministros?

No. Sí se habló de la necesidad de tener un sistema predictible de discusión del incremento de la RMV para que empresarios y trabajadores sepan cuándo se va a discutir y sobre qué indicadores se plantea el incremento o no. Hemos conversado con empresarios y trabajadores de la necesidad de reactivar el CNT. El tema no es solo plantearle al CNT cuánto se va a incrementar, sino proponer un sistema de evaluación del incremento y una regularidad en la discusión que no tenemos.



¿Es algo decidido por el Gobierno o solamente están explorando?

Es una evaluación. Hay que presentarla al CNT y ahí se decide.

¿Cómo reunirá al inoperativo CNT?

Hemos convocado a todos, incluida la CGTP. Dijeron que tienen toda la expectativa de participar, pero no solo para discutir la evaluación de la RMV sino también otros temas. El presidente de Confiep está de acuerdo en reactivar el CNT.



¿Pero están en función de la decisión de la CGTP?

Sí. Pero a diferencia de un año atrás, cuando se retiraron, me he reunido con toda la dirigencia de la CGTP, discutimos varios temas generales y establecieron que si hay una agenda clara de discusión de los temas laborales y la productividad, con todo gusto ellos se sientan en el CNT. Soy optimista. La reunión se ha convocado para el martes 19 a las 5 p.m.



Imagino que conoce las cifras de caída de la industria en 12.5% en enero y también que la actividad industrial bajó 0.3%, siendo el cuarto año consecutivo de descenso. ¿Para qué incrementar el salario mínimo?

Vamos a evaluar.



Bueno, evaluación. ¿Es para mejorar la popularidad del presidente?

Nada de eso, no hay populismo acá. Se requiere activar el mercado laboral. Eso ocurre generando confianza en los inversionistas y en los trabajadores. En el MTPE hemos establecido que Lava Jato y El Niño provocaron que dejaran de generarse más de 120 mil empleos. Más que por la RMV, fue por un tema político y climatológico que generaron desconfianza en la inversión. También se requiere incrementar el poder adquisitivo de un sector bastante golpeado.



¿Cuántos reciben el sueldo mínimo?

Aproximadamente 600 mil peruanos. Un incremento, cual sea este, significa mucho en su vida cotidiana.



¿De cuánto será el incremento, de 80 soles?

Nosotros tenemos una propuesta, pero no puedo decirla antes de presentarla en el CNT el martes. Escucharemos ambos puntos de vista. Roque Benavides, de Confiep, plantea un debate técnico y no político.



¿No es político, un salvavidas para el presidente?

No. A nosotros nos han elegido para gobernar y lo haremos hasta 2021.

¿Cuando dice nosotros es porque se ha vuelto ppkausa?

No, soy un convocado a gobernar con el presidente, yo feliz de estar en esta función. Todo es político, finalmente. He leído las discusiones sobre el incremento de la RMV desde 2006 y siempre hay un sector que dice que no es el momento.



¿Se piensa que PPK subirá su popularidad?

No hay un trasfondo populista. La periodicidad de la discusión en promedio ha sido cada 19 meses. Han pasado 22 del último incremento. No decimos que vamos a incrementar, pero las discusiones son claras.

¿Qué pasa si la CGTP no asiste? ¿Se han dado un plazo para la evaluación?

Esperemos al martes para ver qué establecen las partes. Esperemos que el sector empresarial tenga una propuesta cohesionada entre ellos, con montos e indicadores.



¿A qué monto se van acercar? ¿Al de los empresarios o…?

Es nuestra función equilibrar al respecto. Aún no hay definición sobre el monto o sobre si vamos a incrementar, preferimos escuchar a las partes.

La oferta laboral decrece, 90 mil personas perdieron su puesto de trabajo en el último trimestre. Además se incrementó el trabajo informal. No hay chamba.

Pero no es por el incremento de la RMV, sino por factores políticos y climatológicos. Hemos visto que el incremento de la RMV no ha generado una descontratación de trabajadores en el sector formal y menos en la microempresa formal.



¿Entonces para qué quieren elevarlo?

Es una señal que genera mayor capacidad de consumo en un sector que está ajustado.

¿Reactivarán la economía 600 mil beneficiados?

Estoy seguro de que sí, complementándose con otras medidas de confianza a la inversión y al empresario.



¿Cuáles?

Varias, relacionadas con el proyecto de ley que reemplaza al DU 003. Desatará las inversiones detenidas. Tenemos que generar la mayor confianza en los inversionistas, reactivar en lo posible el diálogo social y que en 2018 podamos –ojalá– crecer más allá de 4%.

Ya pasó el Día de los Inocentes.

Viene el Día de la Fraternidad (ríe).

Si Lava Jato afecta la inversión privada, ¿cuán fuerte es la crisis política para usted?

Día a día la veo menos intensa que hace un mes. No creo que la vacancia tenga éxito. Sospecho y tengo la esperanza de que un sector de parlamentarios esté reflexionando, incluida la mayoría parlamentaria, de que una vacancia generaría mayor pérdida de empleo, inestabilidad y baja de la inversión.



¿Cuándo acabará esta crisis política?

Creo que ya está acabando.

No contempla las declaraciones de Jorge Barata.

Ojalá que lo que diga Barata lleve a la cárcel a quienes corresponde y que hable todo.

El congresista Juan Sheput dijo que los ministros están mudos y catatónicos, no defienden.

En mi caso, yo siempre declaro. Efectivamente, creo que algunos ministros deberían hablar un poco más. Es el estilo de cada uno, pero la voz política en el Gobierno la llevan el presidente y la premier. Ellos informan permanentemente.

El presidente declara poco a los medios.

No, sí lo hace. Ojalá el ruido político disminuya, toda crispación afecta al ciudadano.



¿Quién provoca la crispación?

Nosotros gobernamos. La investigación de Lava Jato viene de hace años. De la información que manejo, el mandatario saldrá bien librado de esto.

El presidente de Confiep dijo que PPK fue poco prolijo en sus asuntos y que debería explicarle al país su situación.

Respeto su opinión, pero no la comparto. El presidente conversará con la comisión. La calentura que tienen algunos miembros de esta debe bajar cuando el presidente los reciba. Muchos de los hechos ya están explicados. El presidente no puede estar respondiendo esto todo el tiempo.

¿Mintió al país al decir que no tenía vínculo con Odebrecht?

En realidad no existe un vínculo directo. Lo explicará en la comisión.

¿La llegada del vicepresidente Martín Vizcarra expresa disputas en el Ejecutivo? La premier declaró que se renovaban lazos de amistad, lealtad.

Los lazos de amistad están renovados y él está a cargo de un evento minero en Canadá. Yo no lo he visto. Si viene, para qué viene y si no…



Las fotos lo muestran con cara de palo, incómodo.

Eso es subjetivo. Se reunieron los tres.

La mayoría de las bancadas le pide a PPK que renuncie al cargo.

No son tantas, APP y el Apra no lo solicitan. No hemos escuchado a la vocera del fujimorismo, Keiko Fujimori. Las cabezas políticas deberían expresarse.

El 55% de peruanos pide la renuncia de PPK y el 84% no le cree sobre sus empresas.

Bueno, si preguntan sobre el cierre del Parlamento, la respuesta será mayoritaria. La población desconfía del sistema político. No vamos a rendirnos ante esa opinión, tenemos que explicar que lo mejor para el país es que el presidente termine su mandato.

Para usted, ¿Kuczynski es inocente?

Sí. Conversé con él varias veces. Es muy horizontal en el trato. Estoy sorprendido de trabajar con él.



Usted fue muy crítico, ¿no?

Mis expresiones públicas no fueron tan críticas con el Gobierno. Nunca he estado por la vacancia. Lo que trascendió fue una comunicación muy, pero muy interna con cinco personas del partido del que me han expulsado. Pero no expresa una posición irreconciliable.

¿Ha cambiado su opinión sobre PPK?

Evidentemente, lo he conocido, he conversado con él mucho. Yo lo apoyé en la segunda vuelta. Le creo sobre su participación en Lava Jato, si no, no estaría en el Gobierno.

¿Y qué piensa del documento de Miami donde figura como único integrante de Westfield hasta 2006?

El presidente sabrá explicar esos temas. Pero por más que exista algún error, en tanto información que debió dar en su momento, creo que nunca hubo voluntad del presidente de enriquecerse a través de su influencia política o de su presencia en el Gobierno.

Se le señala al presidente que pasa de un lado del mostrador al otro. Dio leyes, emitió bonos.

No es tan así, creo que va a saber explicarse en la comisión.

¿Piensa como el ministro de Defensa que el conflicto de intereses no es motivo para vacar al presidente?

Yo no veo que haya conflicto de intereses. Lo que sí, él es una persona que ha tenido una trayectoria en temas de buscar financiamiento para proyectos importantes. Pero si uno analiza en el tiempo cada hecho del que se le acusa con respecto a los proyectos de inversión que impulsó cuando él estaba en el Gobierno, encontrará que hay absoluta coherencia con respecto a una actitud de no enriquecerse con el uso del cargo público.