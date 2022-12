La Sala Plena del Poder Judicial eligió ayer a Javier Arévalo Vela como nuevo presidente para el periodo 2023-2024. De esta manera sucederá en el puesto a Elvia Barrios Alvarado, quien culmina su mandato como la primera mujer en presidir ese poder del Estado.

Perú21 conoció que el juez supremo de 61 años superó en segunda vuelta a su colega Héctor Lama More con 9 votos contra 6. El otro candidato era Carlos Arias.

“Continuaremos en la línea que venimos trabajando, creemos que el Poder Judicial se está enrumbando en algunos ejes importantes, lucha contra la corrupción, contra la violencia de género, la mejora en los aspectos informáticos y lograr mejorar la seguridad ciudadana”, manifestó ayer Arévalo en sus primeras declaraciones a la prensa.

El magistrado asumirá el cargo de máxima autoridad de la Corte Suprema el lunes 2 de enero de 2023. Aunque tiene dos procesos pendientes ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que debe resolver.

¿Se quedará?

El chalaco Javier Arévalo es uno de los tres jueces supremos que afronta un pedido de destitución del cargo. Los otros son Barrios y el exmagistrado Vicente Walde.

El miembro de la JNJ, Guillermo Thornberry recomendó la drástica sanción para los tres al advertir que ninguno denunció a sus familiares que contrataron con el Estado, pues bajo su perspectiva estos estaban impedidos por ley.

Fuentes de este diario indicaron que este proceso podría retomarse la próxima semana, aunque no precisaron si ya se pondría a votación el informe de Thornberry.

“Los miembros del pleno aún están dentro del plazo para pronunciarse”, comentó una fuente. La demora en agendar este caso, indicaron, se debe a que están en curso otros procesos disciplinarios y de designación de jueces y fiscales que deben ser atendidos a la brevedad.

Si el pleno de la JNJ decide aprobar el requerimiento, entonces Arévalo no ejercerá el puesto para el que fue elegido.

Lo otro que debe afrontar Arévalo es su ratificación en el puesto de juez. Debido a la solicitud de sanción, la JNJ optó a fines de octubre por suspender su evaluación y la de Elvia Barrios, que también debe rendir entrevista personal.

De no ser destituido, el juez aún no tiene garantizada su permanencia en el puesto. Si no es ratificado, Arévalo dejaría vacante el puesto.

De otro lado, los jueces supremos eligieron ayer a Ulises Yaya Zumaeta como nuevo titular de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).