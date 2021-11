Para el congresista Roberto Chiabra, esto sólo demuestra que el ministro del Interior rompió las reglas una vez más. Y no debería estar dentro del gabinete ministerial el día jueves, en el que se debatirá el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez en el Congreso.

“La ministra Vásquez ha señalado que está evaluando a los ministros yo le pregunto qué más quiere saber del Ministro del Interior para cesarlo en el cargo, qué le falta saber para convencerse que no puede ser ministro de Estado. Yo creo que para el día jueves uno de los dos no debe seguir, el día jueves o no va la primera ministra o no va él”, indicó.

Perú21TV conversó con el congresista Roberto Chiabra de Alianza Para el Progreso, sobre la jarana que armó el ministro del Interior en su casa en Surco, pese a que su despacho sacó un comunicado que prohibía las reuniones sociales.

Cuestionó además que el ministro del Interior intente defenderse cuando las pruebas son contundentes.

“Con qué moral va a ir el día jueves a pedir la cuestión de confianza con un ministro tiene la raza de decir que que ha estado es una reunión de trabajo y que los que se han quejado son los vecinos. ¿Cuál es el mensaje que da? Que dice una cosa para el pueblo y otra para los amigos”, añadió el congresista.

