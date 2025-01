Janet Tello responde a Dina Boluarte tras criticas: "Dejemos de calificar la labor de otras entidades"

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respondió este martes a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien calificó como "carpetas de circo" las investigaciones en su contra. Desde Cajamarca, Tello hizo un llamado a la mandataria para trabajar en unidad y dejar de emitir juicios sobre las funciones de otras instituciones.

“Pediría a la señora presidenta que nos dejemos de estar calificando las labores, las funciones, la misión de cada quién y más bien salgamos en esta unidad que nuevamente pronuncio y por la cual hago ese llamado”, declaró Tello en una conferencia de prensa.

Estas declaraciones llegan luego de que Boluarte criticara públicamente el sistema de justicia. “Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen ‘no es posible lo que está pasando en su país’”, sostuvo la mandataria el lunes.

La magistrada recordó que actualmente la Corte Suprema está trabajando en un informe sobre las leyes promulgadas por el Congreso y el Ejecutivo en 2024 relacionadas con la lucha contra la delincuencia, cuyas conclusiones serán difundidas la próxima semana.

EVITÓ MENCIONAR A BOLUARTE

“Por eso no me voy a remitir a opinar sobre las apreciaciones que cualquier otro funcionario tenga sobre el trabajo nuestro. Considero que es porque no lo conoce. Considero que es porque hay un desconocimiento de lo que hace cada juez y cada jueza a nivel nacional”, indicó Tello, evitando mencionar directamente a Boluarte.

En su intervención, Tello subrayó la importancia de mantener un mensaje de unidad frente a los retos del país y lamentó las declaraciones que buscan dividir a las instituciones.

“Quizá la presidenta como no estuvo en el país no se ha enterado, pero hemos tenido un mensaje de unidad”, señaló, haciendo referencia a recientes reuniones con autoridades políticas, militares y policiales.

