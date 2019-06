Para ver denuncia de Salaverry en el Pleno este tiene que 'autonotificarse', afirma Janet Sánchez

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria , Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), explicó este jueves que para debatir la suspensión por 120 días que plantea el referido grupo de trabajo contra el titular del Parlamento, Daniel Salaverry , este tendría que haberse "autonotificado" sobre dicha recomendación como mínimo tres días antes de que se vea este tema en el pleno.

"Para que el caso de un congresista se vea en la sesión del pleno después de la recomendación de la Comisión de Ética se ha tenido o se debe haber notificado con tres días de anticipación y esta la hace el mismo presidente del Congreso. Entonces, tendríamos que ver si el congresista se ha 'autonotificado' en este sentido, porque es el derecho a su defensa", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Si se ha cumplido con la notificación y con los días correspondería verlo en cualquier momento. La notificación la hace el mismo presidente del Congreso, entonces se tendría que 'autonotificar'", señaló.

Como se recuerda, la Comisión de Ética acordó recomendar 120 días de suspensión a Daniel Salaverry por consignar datos falsos en informes de representación presentados como parte de su labor parlamanetaria ante el Legislativo.

Por este hecho, Salaverry interpuso un recurso de amparo que fue admitido el jueves pasado en el Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Al respecto, Sánchez dijo esperar que la demora del presidente del Congreso para convocar a una sesión plenaria y la posterior programación de un pleno agrario para este viernes "no sea una medida dilatoria".

"Espero que esto [que ha realizado Daniel Salaverry] no sea una medida dilatoria para que pueda salir o pueda resolver una medida cautelar, ojalá que no sea así, porque sería un mal precedente para la institución. No solo para el congresista Salaverry, sino como institución, eso no crearía una buena imagen o una buena figura hacia afuera", indicó.

En esa línea, la parlamentaria dijo no entender la postura del titular del Parlamento pues la investigación en su contra ya ha concluido y el recurso planteado por Salaverry busca interrumpir la investigación.

"No entendemos cuál es la posición del congresista, hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere con esto, porque en el recurso de amparo que presenta pide que no se le investigue, pero en la Comisión de Ética, la investigación ha culminado", cuestionó.

"De proceder esta medida cautelar se paralizaría el proceso del congresista Salaverry, es decir, no se podría avanzar, este proceso administrativo todavía no ha culminado, culmina recién en la sesión del pleno en la que se ve si se aprueba o no se aprueba la ejecución de la recomedación de la Comisión de Ética", detalló.