Congresista Janet Sánchez: "Un tratado de DD.HH no puede estar por encima de la vida de bebés violados"

En una coyuntura en la cual las agresiones sexuales contra mujeres (incluso contra bebés que no superan el trimestre de vida) son noticias de casi todos los días, una cuestionable propuesta' merodea: la pena de muerte para violadores.

Respecto a este tema, Janet Sánchez Alva, congresista de Peruanos Por el Kambio (PpK) y vicepresidenta interina de la Comisión de la Mujer del Congreso, se mostró a favor de la condena mortal.

"Creo que hay que ponerse en el lugar de las víctimas. Si cualquier sujeto X viene y le viola a su bebe o su hijo, o una de dos: o usted inmediatamente pide la pena de muerte mediante el mecanismo legal o usted mismo lo va a matar con sus propias manos", señala a Perú21 con firmeza.

La parlamentaria está convencida que "una sola demostración de una sanción drástica y tengo fe de que el porcentaje de violencia sexual contra niños y mujeres bajaría".

¿Considera que la única solución para estos casos es la pena de muerte? ¿Qué otras iniciativas deberían considerarse?

Estos sujetos que hacen este tipo de cosas son enfermos. Que son unos monstruos, sí, pero también (esta propuesta) tiene que ir en paralelo (y como siempre lo he repetido) de políticas preventivas. Hay que formar en valores, no solamente a las mujeres, sino también, a los varones. Creo que hay un arduo trabajo del Estado por hacer. Necesitamos políticas preventivas para ese tipo de cosas. Así que no podemos dejar de lado la responsabilidad que pueda tener el Gobierno.

¿Esta medida que propone sería aplicable solo para casos de menores de edad o para mujeres de cualquier edad?

Para cualquier edad. Una agresión sexual cambia la vida de las personas totalmente. ¿Y quién le recupera la vida a estas personas? No hay derecho. Estos sujetos no van a modificar su forma de ser, pueden salir y muchas veces siguen haciendo daño.

¿Cree que sería beneficioso para Perú que se apartara de los pactos internacionales que protegen los derechos humanos?

Yo respeto mucho el tratado, el Pacto de San José y todo lo que implique. Sin embargo, tenemos que buscar un mecanismo legal para que dentro del pacto exista una forma, una modificación de una cláusula o un artículo, donde se nos dé ciertas libertades para sancionar a quienes cometen este tipo de atrocidades. Pero ojo, sin perjudicar otros acuerdos que podamos tener dentro del pacto. Yo considero que un tratado de derechos humanos no puede estar por encima de la vida de bebés ultrajados.

¿El Poder Judicial estaría preparado para este tipo de sanciones, como la pena de muerte?

Tenemos que hacer un trabajo articulado. En ese trabajo está el Poder Judicial. Pienso que para todo hay solución en la vida y tendríamos que ponernos de acuerdo entre los tres poderes y bajo vías legales solucionar este tema.

Ayer se supo sobre un caso que un sujeto fue acusado de haber violado a una bebé de 14 días de nacida, pero se comprobó que era una infección vaginal. ¿La pena de muerte no sería peligrosa en estos casos?

La pena de muerte no es al instante, es todo un un proceso de investigación. Es un proceso serio que tiene que hacer el poder que le corresponde para que se pueda tomar esa decisión final. En este caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Tampoco seamos irresponsables, debe haber un procedimiento previo para que se pueda respetar los derechos. Es conveniente que nos quedamos en el pacto de San José, tenemos que ser prudentes y audaces en seguir las investigaciones correspondientes para acusar a quien debamos.

¿Cree que el resto de los parlamentarios estaría de acuerdo con la pena de muerte?

Se respeta la posición de cada uno, pero yo como congresista y vicepresidenta de la Comisión de la Mujer interinamente y, como mujer sobre todo, mi opinión es que sí debe haber una pena capital, siempre y cuando el hecho sea comprobado y recomprobado.