Janet Sánchez no será investigada por cobro de bono de representación 

Por mayoría la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso rechazó abrir indagación preliminar a la presidenta de dicho grupo de trabajo, Janet Sánchez , por el cobro de un bono de S/ 2.800 pese a que no realizó ninguna actividad de representación.

Por 3 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, la comisión desestimó la propuesta hecha por la propia Sánchez, quien al inicio de la sesión solicitó el uso de la palabra para hacer sus descargos sobre la denuncia periodística.

En su intervención, Sánchez aseguró que no ha cometido ninguna falta por el cobro de un bono de S/ 2.800 para la semana de representación y aseguró que buscan "desacreditar y desprestigiar" su nombre e imagen.

"No se ha cometido ninguna falta, lo que es más importante es que se debe sincerar este ingreso ante la ciudadanía", dijo al iniciarse la sesión de dicho grupo de trabajo, donde informó que ya procedió a devolver dicho monto.

"Para que no se preste a suspicacias ni opiniones, se ha devuelto el 14 de febrero los 2.800 soles, a fin de que no se agarre esto como un escándalo público, el cual no tiene ningún asidero", relató.

En ese sentido, Sánchez indicó que en sí se trata de un "error administrativo" no de los congresistas que viajan al exterior, sino "de la institución", es decir, del Congreso de la República.

También consideró "irresponsable" que un medio periodístico haga una denuncia de ese tipo sin haberle consultado, por lo que calificó la nota de "tendenciosa" que solo busca "desacreditar y desprestigiar mi nombre y mi imagen".

"No he cometido ningún tipo de falta, mi actuar ha sido transparente y honesto, tal es así que todas mis actividades están colgadas en la página web del Congreso. No ha habido ningún escondite de ninguna actividad", alegó la titular de la Comisión de Ética.

Como se recuerda, el programa 'Cuarto Poder' reveló que en noviembre de 2017 Sánchez cobró el bono de S/ 2.800 para la semana de representación, a pesar de que no cumplió con estas actividades porque se encontraba en un foro sobre comercio en el extranjero.