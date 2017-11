Janet Sánchez:"Respeto la posición de PPK, pero no cambiaré mi postura"

La congresista oficialista Janet Sánchez, presidenta interina de la Comisión de la Mujer, ratificó su postura a favor de la pena de muerte para violadores de menores y señaló que apoyará las iniciativas legislativas que aborden este tema.

Recordemos que algunos ministros de Estado e incluso el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczysnki, se han mostrado en contra de la pena capital. Pese a ello, Sánchez mantiene su postura.

"Yo respeto mucho la posición de cada persona, de mis colegas y la del propio presidente. Mi opinión es personal y no la cambiaré frente a los hechos que están suscitándose", expuso Sánchez a Perú21.

Además, la legisladora de Peruanos por el Kambio criticó al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien señaló que "uno de los motivos para que no haya pena de muerte son los errores judiciales”.

"Me preocupa muchísimo que el presidente del Poder Judicial salga a hablar sobre los errores que se han podido cometer. Por Dios, él está allí para que haga su trabajo y que lo haga bien. Un error en esta materia no se puede permitir, pero esa pelota está en la cancha de ellos. No puede libremente decir que se pueden cometer errores, cuando es su responsabilidad", indicó.

Sánchez también cuestionó el papel de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, de la que Perú tendría que retirarse para poder implementar la pena de muerte a otras causales como la violación.

"¿Cuántos casos ha resuelto el Pacto de San José para las familias más pobres del país?. Un tratado no puede estar por encima de los derechos humanos de criaturas que no pueden defenderse. Tenemos que denunciar el Pacto de San José", precisó.