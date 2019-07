Janet Sánchez renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio

La congresista Janet Sánchez tomó la decisión de renunciar a la bancada de Peruanos por el Kambio. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Comisión de Ética sostuvo que su dimisión es "irrevocable" y la presentará el próximo lunes a primera hora.

A través de este medio expreso mi decisión irrevocable de renunciar a la Bancada Peruanos por el Kambio, la misma que oficializaré el lunes a primera hora. — Janet Sánchez (@JanetSanchezAl) July 20, 2019

En declaraciones a Perú21, la legisladora aseguró que fue una decisión "muy difícil" y que la estuvo pensando desde hace un mes. Sin embargo, evitó contar los motivos hasta que su carta de renuncia llegue a la bancada de PpK.

"Si era necesario (renunciar a la bancada) por dos temas puntuales, pero te pediría esperar hasta que oficialice mi salida el día lunes para conocerlos", anotó Sánchez.

La parlamentaria afirmó que, por el momento, se mantendrá como congresista independiente, pero que ha recibido invitaciones de otras agrupaciones política para sumarse a sus bancadas.

"No lo he pensado aún, pero evaluaré bien el día lunes (si me sumo a otra bancada) porque mantenerme como congresista no agrupada afecta mi capacidad de legislar en el Congreso", sostuvo.

No obstante, Sánchez descartó que vaya a formar parte de las filas de Fuerza Popular y que su intención es mantenerse como presidenta de la Comisión de Ética, porque el cargo dura dos años al ser un grupo de trabajo especial.

"Respetaré las decisiones que tomen los voceros porque según entiendo , depende de la junta de portavoces que yo siga en la Comisión de Ética como presidenta", remarcó.