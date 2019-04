Janet Sánchez: "La reconstrucción avanzó con lentitud"

La Comisión de Fiscalización pedirá facultades para investigar el proceso de reconstrucción...

-Lo que se ha aprobado, efectivamente, es que la misma Comisión de Fiscalización investigue los avances en la reconstrucción. No se formará una comisión especial para ese tema.

Actualmente ya hay una comisión de seguimiento que preside Karla Schaefer. ¿Por qué ese grupo no asume la investigación?

-Quien habla indicó que ya había una comisión de seguimiento, que no necesariamente era para ver temas técnicos sino también la fiscalización, pero fui la única, y no hubo eco al respecto.

Se ha cuestionado la designación de Nelson Chui como director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se ha dicho que el gobierno debió consultarla con los gobernadores regionales.

-Esa no es facultad ni potestad de los gobernadores. Es una prerrogativa que tiene el presidente de la República; está de más decir que haya una consulta, me parece absurdo. Ahora, más allá de las investigaciones que pueda tener Nelson Chui, él no tiene sentencia firme; de darse más adelante una sanción, él responderá.

¿Cuál sería la intención de investigar un tema que ya está en otra comisión?

-No quiero pensar que hay un tema de obstrucción, de obstaculizar el trabajo que se viene realizando. Es cierto que hemos avanzado con mucha lentitud, pero estamos avanzando. Debemos sumar esfuerzos para agilizar las transferencias. En la reconstrucción ya se han transferido 3 mil millones a los gobiernos regionales y locales y acá hay una responsabilidad también, que nadie está mencionando, de los gobiernos locales y regionales que son los encargados de velar porque las obras se ejecuten y se ejecuten bien.