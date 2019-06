Janet Sánchez: "Pondré mi cargo a disposición en Ética si se aprueba medida cautelar de Salaverry" 

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Janet Sánchez, se pronuncia, en entrevista con Perú21, sobre la medida cautelar con la que el titular del Legislativo, Daniel Salaverry, busca dejar sin efecto la recomendación de dicho grupo de trabajo para que se le suspenda por 120 días sin goce de haber.

Según la legisladora de Peruanos por el Kambio, la "rapidez" en la tramitación de un recurso de amparo primero y de una medida cautelar posterior, por parte de Salaverry, le genera "suspicacia" respecto de la actuación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha presentado una medida cautelar contra los miembros de la Comisión de Ética para suspender los efectos de la investigación en su contra, ¿cuál es su postura?

Tenía conocimiento de esta medida. El señor Salaverry lo está haciendo público recién, pero él lo presentó el 5 de junio y el 6 fue al juzgado a legalizar su firma. Mi declaración es de preocupación de que el presidente del Congreso no quiera que se le investigue. De salir procedente esta medida cautelar sería un precedente negativo para otros casos; todos los congresistas que se vean en un proceso investigatorio van a acogerse a eso, está clarísimo, y no tiene ningún sentido el trabajo profesional del equipo técnico de la Comisión de Ética. Creo que de salir procedente esta medida cautelar debería disolverse en el acto la Comisión de Ética, entre otras…

Si se declara procedente la medida cautelar, ¿Ud. pondrá a disposición su cargo?

Pero por supuesto. No habría ningún sentido en seguir trabajando en una comisión donde hay un mal precedente o se crea un mal precedente. Con una medida cautelar cualquier congresista que sea denunciado en la comisión también me acogería, ¿no es cierto? Todos se acogerían, creo que no corresponde. Lo que más llama la atención es que si esta medida procede sería una falta total y (Daniel Salaverry) le daría la espalda a la misma institución que preside. El proceso administrativo no ha culminado, los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo en cuanto a nuestras votaciones...

¿Confía en que el Poder Judicial rechace esta medida?

Vamos a estar pendientes. Existe también suspicacia porque el 29 de mayo se presenta la acción de amparo y el 4 de junio es admitida, cuando normalmente todas las acciones de amparo demoran entre dos o cuatro meses en ser admitidas; es rarísimo que en 3 días hábiles admitan una demanda. El 5 de junio, además, presenta una medida cautelar y el 6 va a legalizar la firma; no entiendo la urgencia, la premura que está tomando este caso que crea suspicacia en el Poder Judicial.

¿Cómo queda ahora el caso Salaverry?

En la Comisión de Ética este proceso ya culminó. Lo que hemos hecho es remitir el expediente a la Mesa Directiva para su priorización en la agenda del Pleno como se ha hecho en todos los casos; ojo, este no es un caso excepcional. Ahora, tampoco se me ha notificado de manera formal sobre la acción de amparo que es lo primero que presentó el congresista, estamos a la espera de que se nos notifique y de salir procedente la medida cautelar el proceso total se paralizaría; ni siquiera se podría tocar en el Pleno bajo penalidad.

¿Cuál sería el papel de la Procuraduría del Congreso que debe representar legalmente al Congreso? ¿Podría intervenir cuándo, además, es una instancia que responde a Salaverry?

(Ríe) No sé si es una gracia o un chiste. Efectivamente, quien prioriza los puntos en la agenda del Pleno es el presidente y la Procuraduría, que es el asesor legal de la institución, también se debe al presidente. Entonces, la verdad es que no sé en qué va a terminar esto pero sí puedo decir que crea mucha suspicacia la rapidez con que se están manejando los temas en el Poder Judicial. Si la Corte Superior de la Libertad actúa de la misma manera en todos los casos, lo saludamos, pero si no es así hay que estar pendientes de cómo resuelve los próximos casos. Es más, creo que habría que estar pendiente también de dónde proviene la jueza que ha admitido rápidamente esta medida cautelar.