Janet Sánchez pide que recomposición de las comisiones del Congreso se haga pronto

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Janet Sánchez, pidió hoy que se acelere la reestructuración de las comisiones del Parlamento tras recordar que se aprobó la reorganización de las mismas por la mayoría de integrantes en la última Comisión Permanente.

¿La razón? La bancada de Fuerza Popular (FP) aún tiene mayoría en las comisiones ordinarias por lo que -advirtió la legisladora- se corre el riesgo de que siga el blindaje a sus correligionarios que tienen denuncias. No obstante, la recomposición de los grupos tiene que ser aprobado en un Pleno.

El grupo que preside la oficialista actualmente está integrada por 10 congresistas: 4 de FP, y 1 del resto de agrupaciones: Apra, Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Frente Amplio, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Aún no forman parte de la misma las nuevas bancadas.

En diálogo con RPP, Sánchez informó que hoy se evaluará en la Comisión de Ética si se inicia o no indagaciones preliminares contra los legisladores Héctor Becerril (FP) y Glider Ushañahua (Unidos por la República).

“Hemos tenido quorum todo este tiempo, no he tenido ningún problema en ese sentido, espero hoy tampoco tenerlo. Es cierto que es una sesión extraordinaria, pero creo que no habrá mayor conflicto”, manifestó.

Cabe anotar que Becerril es denunciado por sus vínculos con la organización criminal 'Los Temerarios del Crimen' y por presuntamente haber recibido sobornos para interceder a favor de una empresa en una licitación pública en Chiclayo.

Mientras que Ushñahua es acusado por su ex pareja de haberla maltratado físicamente y no pagar la pensión de alimentos a su hijo.