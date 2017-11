Janet Sánchez pide no tener "miedo" a debate sobre pena de muerte

En el marco del debate de una moción en la que el Congreso rechaza a nivel institucional toda forma de violencia o discriminación contra la mujer, la legisladora de Peruanos por el Kambio, Janet Sánchez, reiteró su posición a favor de la implantación de la pena de muerte en nuestro país.

"Hay que ponernos en el lugar de las víctimas, del niño violentado, ultrajado, que no puede tener una vida ya normal. No podemos permitir que un tratado de derechos humanos se encuentre por encima de los intereses de los niños ultrajados, no lo acepto", insistió.

Durante su intervención, la legisladora oficialista pidió a sus colegas no tenerle "miedo" al debate en torno al establecimiento de la pena de muerte para casos de violación sexual y añadió que esta discusión ya se viene llevando a cabo internamente Peruanos por el Kambio.

"Protejamos a nuestros niños, son el futuro de nuestra sociedad. Pido que nos pongamos por un minuto en el lugar de estas víctimas. ¿Si violentaran a su niño o a su niña, qué harían? ¿Apelamos a los mecanismos de pena de muerte o nosotros mismos nos manchamos las manos para hacerlo?, cuestionó.

Janet Sánchez añadió que no se puede tener una "doble moral" respecto de este tema.

Finalmente criticó la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "¿La corte ha favorecido a alguna familia de bajos recursos de nuestro país? Es otra gran pregunta que tenemos que hacernos".