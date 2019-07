Janet Sánchez y Moisés Guía se van de Peruanos por el Kambio

En simultáneo, los congresistas Janet Sánchez y Moisés Guía anunciaron ayer su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio.

En conversación con Perú21, ambos legisladores evitaron dar detalles sobre los motivos de su dimisión debido a que mañana presentarán formalmente sus cartas de renuncia a la agrupación.



“Lo que quiero ahora es avanzar. (...) He tomado esta decisión con mucha pena”, dijo escuetamente Guía.



En tanto, Sánchez remarcó que fue una decisión difícil que estuvo pensando durante todo este mes. “Sí era necesario (renunciar a la bancada) por dos temas puntuales, pero te pediría esperar hasta que oficialice mi salida el día lunes para conocerlos”, anotó.



La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, dijo que cada miembro de su familia es responsable de sus propios actos. (Foto: Congreso) Janet Sánchez dejó Peruanos por el Kambio (Congreso).

Agregó que, por el momento, se mantendrá como legisladora independiente, pero que ha recibido invitaciones para integrar otras bancadas.



“No lo he pensado aún, pero evaluaré bien el día lunes (si me sumo a otra bancada) porque mantenerme como congresista no agrupada afecta mi capacidad de legislar en el Congreso”, sostuvo.



No obstante, Sánchez descartó que se vaya a sumar a las filas de Fuerza Popular.

MOVIDAS POR LA MESA

La renuncia de Sánchez y Guía se da a solo cinco días de la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento.

La reñida disputa por el control del Congreso se definirá por algunos pocos votos.



En ese sentido, Juan Sheput señaló a Perú21 que buscarán que ambos legisladores se sumen a su agrupación Contigo para relanzar la bancada con miras a armar una lista multipartidaria para la Mesa Directiva.



El vocero de Concertación Parlamentaria calificó como un "alivio" que ya no tengan a Julio Rosas y Pedro Olaechea en sus filas. (Foto: Congreso de la República) “He conversado con ellos y espero confiado que puedan unirse", declaró Sheput (Congreso de la República)

“He conversado con ellos y espero confiado que puedan unirse. Sería como reconstruir la bancada original. Lo que vamos a hacer luego es empezar a trabajar activamente en la consolidación de una lista multipartidaria”, dijo Sheput, exmiembro de PpK.



El legislador señaló que no se opone a que Fuerza Popular integre la Mesa Directiva siempre y cuando no la presida. “¿El fujimorismo tiene que dejar la conducción del Congreso? Sí, pero no se le puede dar la espalda porque representan más de 50 votos”,agregó.



No obstante, Sheput mostró su marcado rechazo a que Pedro Olaechea asuma la presidencia. Como informó Perú21, Olaechea es una de las cartas del fujimorismo.



“El Parlamento no puede caer en manos de escuderos de Pedro Chávarry. Olaechea rompió la bancada de Concertación Parlamentaria porque se oponía al informe que realicé sobre el fiscal”, sostuvo.



Por otro lado, fuentes de Perú21 indicaron que mañana el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , quien mantiene firme su intención volver a postular a la MD, anunciaría una nueva bancada. Patricia Donayre, Yesenia Ponce, Gilder Ushñahua y Rolando Reátegui integrarían ese grupo.

Datos:

- Con ambas dimisiones, la bancada de Peruanos por el Kambio se queda con siete congresistas de los 18 con los que empezó en 2016. Por la nueva composición, perderían la presidencia de una comisión.

- Juan Sheput aseguró que hoy continuará las reuniones con colegas de otras bancadas en busca de formar su lista a la Mesa Directiva.

- Janet Sánchez aseguró que no renunciará a su cargo como presidenta de la Comisión de Ética.