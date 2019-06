Janet Sánchez: Me ofrecieron postular a la Mesa Directiva, pero no es mi momento

La congresista Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) confirmó que, en algún momento, le ofrecieron ser parte de una lista para la Mesa Directiva del Congreso, pero consideró que todavía no es el momento para que ocupe un cargo de este tipo.

"Me ofrecieron (ir a la Mesa Directiva) En algún momento, conversaron conmigo; (...) no voy a decirle quiénes. No fue Fuerza Popular, eso queda totalmente descartado", contó en una entrevista a RPP.

"Yo creo que todo tiene su momento y su tiempo. Jamás dije que era el momento ahora de poder ir a una vicepresidencia o presidencia", agregó.

Janet Sánchez dijo ser "muy prudente" con propuestas así e insistió en que "no es el tiempo" para postular a un cargo de ese peso para el próximo período anual de sesiones 2019-20.

"Yo sí creo que los tiempos llegan cuando tiene que ser y no me desespero al respecto", aseguró.

La legisladora dijo que sería hipócrita que algún congresista manifieste no tener el anhelo de ser parte de la Mesa Directiva del Parlamento.

"Eso nadie te lo creería y sería hipocresía real. En lo que corresponde a mi persona, sé que no es el momento", enfatizó.

Actualmente Sánchez es presidenta de la Comisión de Ética. La Mesa Directiva está presidida por Daniel Salaverry , quien ha presentado una acción de amparo contra el grupo de trabajo de Sánchez para declarar nulo el informe que recomienda suspenderlo por 120 días.

Según el presidente del Congreso, hay una intención de Fuerza Popular y del Apra de retirarlo de la Mesa Directiva a través de un informe de la Comisión de Ética que calificó como ilegal.