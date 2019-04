Janet Sánchez lamentó que no se haya aprobado indagación a Del Castillo en Ética

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), lamentó este martes que el grupo que preside no haya aprobado la indagación en la denuncia contra el congresista Jorge del Castillo ( Célula Parlamentaria Aprista ) por el pago indebido a favor de una ex asesora de su despacho.

"Ya estamos acostumbrados a sesionar ampliamente con varios puntos en la agenda, o sea no es la primera vez el día de ayer; sin embargo, sí pues con una desazón, con una desazón de que no pudo aprobarse una indagación preliminar a un determinado parlamentario [Jorge del Castillo]", sostuvo en una entrevista con ATV+.

"No todo se puede conseguir en la Comisión de Ética. Ya que esta denuncia ha sido archivada en la Comisión puedo hablar plenamente de ello. Efectivamente, mi opinión muy personal es que sus argumentos no fueron satisfactorios, las explicaciones creo que no estuvieron a la altura. Es una opinión personal. Yo sí consideraba que debería haber, por lo menos, una indagación preliminar al respecto de esta denuncia", señaló.

En esa línea, Sánchez consideró que la decisión de archivar el caso por el pago indebido a favor de una ex asesora "no le hace ningún bien al Congreso" y dijo creer que "ha habido una irresponsabilidad" en el voto de los legisladores miembros del grupo de trabajo que preside.

"Yo creo que ha habido una irresponsabilidad al momento de la votación y que me perdonen los colegas miembros de la comisión, sin embargo, considero que esta comisión tiene que darle un mensaje a la población", indicó.

"El mensaje ayer creo que no ha sido tan bueno, es por eso también que tenemos pues el 8% de aprobación en el Congreso. Este tipo de respuestas no le hace ningún bien al Congreso", manifestó.

Este lunes con tres votos de Fuerza Popular (Marco Miyashiro, Fredy Sarmiento y Úrsula Letona) y solo dos a favor (Hernando Cevallos y Janet Sánchez) la Comisión de Ética decidió archivar la denuncia contra Jorge del Castillo por pago indebido del sueldo a favor de su ex asesora por 2 meses.