Janet Sánchez: "Hay cariño por el nombre PpK"

Hace casi dos semanas, Janet Sánchez , presidenta de la Comisión de Ética, decidió renunciar al partido Peruanos por el Kambio (PpK), hoy denominado Contigo, pero se mantendrá dentro de la bancada. Ella asegura que su labor desde el oficialismo será respaldar las políticas del Gobierno y considera que si alguien no se siente cómodo, pues deberá irse.

¿Debe cambiar el nombre de la bancada PpK por el de Contigo, como el partido?

Ante una propuesta debemos actuar de manera democrática y si llegamos a un consenso de cambiar de nombre, la elección de este cambio debe darse en la misma bancada. Hay una cosa importante de precisar, y es que una cosa es el partido como institución política y otra la bancada.

Pero la bancada entra gracias al partido.

Sí, pero el partido toma sus propias decisiones, y en el Congreso también, son diferentes campos de acción. Yo creo que por respeto a todos los demás colegas, las decisiones se deben tomar internamente, en la bancada, y si todos están de acuerdo en cambiar de nombre, se hará.

A título personal, ¿estaría de acuerdo con el cambio?

Nosotros ganamos como Peruanos por el Kambio, hay cariño por el nombre, por el líder que en su momento nos llevó al Congreso (Pedro Pablo Kuczynski) y, en mi opinión, tengo ciertas dudas de querer cambiar el nombre. A estas alturas no tendría sentido, ya que el partido también ha demostrado que ha querido hacer un deslinde del Gobierno. Seguro expondré esto mañana (hoy) que se realizará la reunión de bancada.

¿Cambia la línea de PpK ahora que es Contigo?

El tema pasa porque no se ha leído muy bien el plan de gobierno de PpK, de eso hay que hacer un mea culpa todos los que hemos sido elegidos congresistas. No sé cuál es el sentido de las palabras de Salvador Heresi (quien habló del cristianismo), pero no debemos meter los temas religiosos en la política. Cada uno tiene su lugar, su espacio y hay que respetar las opiniones de cada congresista.

Hablamos hace una semana con el congresista Juan Sheput y nos dijo que “la bancada no encuentra su rumbo”.

Yo he sido una de las primeras en criticar algunas posiciones del partido, pero a la interna, como corresponde y con respeto. Hay que hacer mea culpa cuando uno comete algún tipo de desliz o error, pero se ve mal que una persona hable de su propia familia. Y en el Congreso, les guste o no, yo sí considero que somos parte de una familia que viene conviviendo dos años y medio. Si yo tengo una posición política, voy y se lo digo a la bancada, no tengo por qué esperar un medio de comunicación para expresarme. Tenemos rumbo y estamos decididos a apoyar las políticas positivas que emplee el Gobierno en beneficio del país.

También dijo que era un hombre de partido antes que de bancada.

Yo también soy una mujer de partido, respetuosa de la institucionalidad; sin embargo, las circunstancias me llevaron a dar un paso al costado en el partido, por cosas particulares. Si tú entras a un partido, respetas el plan de gobierno, la institucionalidad, el organigrama, pero también las políticas que puedan ser empleadas por el Gobierno. En fin, no me corresponde hablar mal del partido, pero felicito al congresista Sheput que a dos años y medio de haber sido elegido con PpK haya reflexionado y decidido afiliarse al partido. Más vale tarde que nunca.

¿El partido no ha respetado las políticas del Gobierno?

Yo tengo una posición muy particular en referencia a ello, pero creo que no corresponde hablar más de ello porque no pertenezco al partido.

¿Qué pasará con Juan Sheput y Gilbert Violenta dentro de la bancada?

Yo no soy quién para decirles eso. Todos nosotros tenemos cierta trayectoria y sabemos lo que tenemos que hacer.

¿Pero cree que deben irse?

Si es que yo no me siento bien en una casa, yo cambio de casa. Si yo no me siento bien con alguna gente, lo mismo, les retiro mi amistad o les dejo de hablar. No hay necesidad de indicarles tal o cual cosa pueden hacer, porque tienen trayectoria política y personal para saber que si tienen que tomar alguna decisión, ya quedará en ellos. Salvo que este tema sea un punto de agenda de la bancada y ahí cambia la historia, ahí deberemos escucharlos y votar.

Si se quedan, ¿cómo será el trabajo?

Los trapos sucios se deben lavar en casa, no tienen por qué salir a la luz, no tenemos por qué hacer escándalo y si alguna posición no la compartes, entonces la dices en el grupo. Si decidimos quedarnos en una bancada, decidimos quedarnos con una línea, como el respaldo al Gobierno. Las posiciones se respetan, las diferencias se debaten, pero con respeto y con altura.

PpK debería ser la bancada más sólida por ser la oficialista, ¿la situación se les escapó de las manos?

Creo que hubo bastantes puntos discrepantes, pero nada que no se haya podido subsanar, nada que no se haya podido superar. Pienso que la mayoría hemos pensado más en lo que nos puede unir que en lo que nos puede separar, como el amor por los ciudadanos que nos eligieron.

DATOS

Además de Janet Sánchez, los otros congresistas que renunciaron al ahora partido Contigo fueron Jorge Meléndez y Alberto Olivo. Ellos aún están en la bancada.

Actualmente, la bancada oficialista cuenta con 11 parlamentarios, pero llegó en 2016 con 18.

En la última reunión con el presidente Martín Vizcarra asistieron nueve de los 11 parlamentarios. Faltaron Gilbert Violeta y Juan Sheput.

La reunión de la bancada de Peruanos por el Kambio se realizará hoy al mediodía en el Parlamento.