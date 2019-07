Janet Sánchez: "Fuerza Popular tiene prácticas montesinistas" [ENTREVISTA]

Para la titular de la Comisión de Ética, Janet Sánchez , Fuerza Popular ha reemplazado la estrategia política por las “prácticas montesinistas” que marcaron el gobierno de Alberto Fujimori. Por esa y otras consideraciones, opina que sería un “grave error” que el bloque naranja reasuma las riendas del Legislativo el 26 de julio próximo.

La difusión de nuevos mensajes del chat La Botica revelan la intención del fujimorismo de utilizar la Comisión de Ética en contra de sus detractores.

-No hay mal que por bien no venga. Esto es una demostración de que jamás ha habido una alianza o negociación de mi persona con este grupo, yo no lo hubiera permitido.

Mencionan la situación de su hermano, un expolicía condenado por comercializar armamento; han buscado en su entorno familiar.

-Yo no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, y si han hecho eso es porque no han encontrado nada sobre mí. Mi hermano tiene su vida y responsabilidades. (…) La política soy yo, conmigo que se metan. Lo que han hecho son bajezas, son prácticas montesinistas que no se han perdido todavía en ese grupo y que desacreditan y desprestigian a la clase política. (…) No se puede permitir, tenemos que reaccionar. Las estrategias son válidas, pero las políticas, no las de este tipo.

¿La Comisión de Ética puede tomar cartas en el asunto? En Fuerza Popular alegan que es un chat privado.

-Por supuesto, hay que evaluar esa posibilidad. Las estrategias políticas son válidas, pero no este tipo de tratos bajos de investigar a la familia, eso ya no es estrategia, por más que sea un chat o conversación privada.

¿Son pasibles de una investigación en Ética?

-Voy a evaluar seriamente esa posibilidad. (…) No correspondería una indagación de oficio. Por ética debería yo bajar al llano y si se diera esta denuncia (de mi parte), alguien más tendría que presidir la comisión.

Lo ocurrido pone nuevamente sobre el tapete la recomposición de la Comisión de Ética. ¿Debería retomarse el tema? El plazo de trabajo de la comisión de dos años todavía no se cumple…

-El 28 de setiembre de 2018 presenté un proyecto de resolución legislativa para que la comisión se recomponga y tenga un solo miembro por grupo parlamentario. La propuesta está en la Comisión de Constitución, si hubiera habido voluntad, se hubiera discutido; nunca se vio, estamos en 2019 y en un par de meses cumple un año. (…) Si algunos pensaron que podían utilizar a la comisión como mecanismo de venganza y persecución, créame, no lo han podido conseguir. (…) La comisión cumple su mandato en julio de 2020, pero soy respetuosa de los acuerdos que puedan adoptase en la Junta de Portavoces.

¿Cuándo se someterá a votación en la comisión el informe sobre Roberto Vieira denunciado por presuntamente solicitar US$25 mil a su primo a cambio de interceder a su favor en el Ministerio de la Producción?

-El preinforme se verá este viernes y, de no ser posible, será el próximo lunes. (…) La última palabra la dará el pleno de la comisión, la presidenta no toma decisiones.

¿Fuerza Popular debe presidir la próxima Mesa Directiva del Congreso? ¿Cuál es su opinión?

-Sería un grave error que Fuerza Popular presida la nueva Mesa Directiva, le correspondería a otro grupo parlamentario de tal forma que sea independiente y pueda llegar a consensos, no solo con el Ejecutivo sino con otros poderes del Estado, trabajar en conjunto. Basta ya de confrontaciones, el país espera mucho de todos nosotros.

¿Y la posibilidad de que Fuerza Popular vaya en una vicepresidencia en una lista multipartidaria?

-Siendo objetiva, Fuerza Popular, nos guste o no, representa a determinado partido. No deben presidir (la Mesa), pero sí correspondería que sean parte de ella, es mi opinión personal.

DATOS

-Janet Sánchez Alva llegó al Congreso como representante de la región Callao en la lista de Peruanos por el Kambio (PpK), que llevó al gobierno a Pedro Pablo Kuczynski.

-Es fundadora de PpK. Asumió la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria en mayo de 2018 tras la renuncia del fujimorista Juan Carlos Gonzales y el retiro de legisladores de distintas tiendas de ese grupo de trabajo.

-Debido a esa situación, Fuerza Popular cedió la conducción de la comisión a una nueva directiva, cuyo mandato vence en mayo de 2020.