Janet Sánchez sobre chat La Botica: "No tengo nada de qué avergonzarme"

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), negó haber sido en algún momento amedrentada o amenazada por algún congresista de Fuerza Popular , luego de que se difundieran los mensajes del chat La Botica, entre los cuales destaca uno en el que Marco Miyashiro habla de los antecedentes penales del hermano de la legisladora.

"No ha nacido la persona que pueda amenazarme o amedrentarme. Estas prácticas montesinistas de los años 90 no pueden llevarse a la práctica en la clase política, nos desacreditan y desprestigian. De ninguna manera permitiría que me amedrenten o chantajeen y sería la primera en denunciarlo de ser el caso; (...) me indignan sumamente este tipo de prácticas negativas", dijo la congresista.

Janet Sánchez aseguró que no tiene nada que esconder ni nada malo "de qué avergonzarse", además de recordar que cada persona es responsable de sus actos, incluyendo a su familia.

"Sobre el accionar de mi hermano, padre, madre o mi familia entera, cada uno responde a sus acciones. Este caso no es de ahora, es, creo, de 1997. Mi hermano es mayor de edad. No voy a negar que sea mi hermano. No soy ese tipo de personas que niega responsabilidades de otras personas. Es mi hermano pero, como toda mi familia, asume sus actos. Yo, como Janet Sánchez , no tengo nada de qué avergonzarme", comentó.

En uno de los mensajes del chat La Botica difundido por La República, Marco Miyashiro (Fuerza Popular ) comparte con sus colegas de bancada una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada a Guillermo Sánchez Alva. "La presidenta de Ética es hermana de un sentenciado por traición a la patria", escribió el legislador.

Para la legisladora oficialista, sus decisiones como titular de la Comisión de Ética revelan que Fuerza Popular no ha podido instrumentalizar este grupo de trabajo para atacar a sus adversarios.

"Si esa ha sido la intención de Fuerza Popular , pues no lo han conseguido en este año que tengo de gestión porque a las pruebas me remito. Es de conocimiento público cómo se ha trabajado y cómo se ha actuado. Va a servir para que se den cuenta que no ha habido ningún pacto, negociación o alianza con el fujimorismo de ninguna manera", acotó Janet Sánchez.

En esa línea, dijo que cualquier parlamentario que quiera acusarla de complicidad con Fuerza Popular tendrá que probar lo que dice. "No tengo nada que ocultar pero indigna que algunos congresistas hablen de complicidad para librarse (de la Comisión de Ética). Lo tienen que probar porque llega un momento en que te cansa que se esté malinformando o imputando cosas falsas", concluyó.