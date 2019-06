Janet Sánchez: Causa extrañeza y suspicacia el cambio de fecha del Pleno

La congresista Janet Sánchez (PpK), presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, aseguró que le causa “suspicacia” y “extrañeza” la convocatoria al Pleno para este viernes 14 de junio, cuando esta suele llevarse a cabo los días jueves de cada semana.

“Causa extrañeza, suspicacia, pero yo creo que -en ese sentido y en ese punto exacto- debe responder el presidente del Congreso de por qué cambia el Pleno del jueves para el viernes”, declaró a la prensa.

Janet Sánchez afirmó que en la sesión de esta semana se debería debatir el informe de la denuncia contra Salaverry por presuntamente haber consignado reportes de sus actividades de semana de representación con información falsa.

“(¿El informe debería verse en esta sesión?) Considero que sí. Ha pasado más de una semana que este expediente está en la Mesa Directiva y debe agendarse en el Pleno. Repito, este no es un caso excepcional que pide la Comisión de Ética, en todos los casos lo pide”, dijo.

Como se recuerda, Daniel Salaverry presentó una medida cautelar que se suma a la demanda de amparo interpuesta la semana pasada ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad, para evitar que el Pleno vote el informe de la Comisión de Ética que recomienda su suspensión por 120 días.

“A mí me sigue preocupando el hecho de que el presidente del Congreso no se allane de verdad a las investigaciones que ha hecho la Comisión de Ética. (...) No entiendo la falta de coherencia del presidente y también la irresponsabilidad al admitir una medida como esta que puede ser muy viable, muy legal, pero ¿cómo va a quedar este caso si la Comisión de Ética ya terminó el procedimiento?”, cuestionó Sánchez.

En ese sentido, explicó que si la medida cautelar presentada por Salaverry prospera, “significa que no se puede tocar este proceso para nada”.